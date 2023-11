Vallejo y convenios: Debilidad institucional permite que se dé un modus operandi

La vocera de Gobierno, Camila Vallejo, salió al paso de parlamentarios de oposición que insisten en que el Ministerio de Vivienda actuó bajo un "modus operandi", después de que el contralor Jorge Bermúdez diera cuenta de un nuevo informe sobre el Caso Convenios.

Si bien el contralor señaló ante la comisión que investiga el Programa de Asentamientos Precarios que se detectaron irregularidades similares en la mayoría de las Seremis del ramo, al ser consultado respecto a "si hay un modus operandi o no respecto de las fundaciones, la verdad es que no me atrevería a calificar una cosa así".

"La falta de institucionalidad hace que el virus de la corrupción se filtre. Cuando tenemos mecanismos tan débiles, puede ocurrir que esto se replique en muchas partes", reflexionó Bermúdez este jueves.

Siguiendo esta línea, la ministra Vallejo enfatizó que "esto no tiene que ver con un modus operandi, sino que con una debilidad institucional que permite que pueda darse ese modus operandi".

"La oposición tiene la costumbre de ver la responsabilidad sólo en el que está al frente, y no asumir las propias responsabilidades en estos casos, dado además que el diseño de esta forma de transferencias de recursos vino del gobierno de su propio sector, no del nuestro", agregó, puesto que el primer caso de este tipo -del que se tenga registro- se dio en 2021, con la fundación Arquiduc.

Aludiendo a la agenda de modernización que impulsa el Minvu, así como a las medidas de probidad incorporadas al Presupuesto 2024, la vocera concluyó que "hay que cerrar las brechas institucionales, y eso es lo que estamos haciendo".

Es probable que el ministro de Vivienda, Carlos Montes, que ha vuelto a ser cuestionado por estos hallazgos de Contraloría, se refiera al nuevo informe durante este viernes.