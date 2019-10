Carmen Frei: Falta que la Universidad Católica y el Ejército presten ayuda

La Democracia Cristiana y la familia Frei valoraron y se mostraron esperanzados por la recomendación de recalificar el crimen del ex Presidente Eduardo Frei Montalva como un homicidio calificado.

La sugerencia, no vinculante, la formuló el fiscal judicial Jorge Norambuena, que informa a la Corte de Apelaciones de Santiago sobre el fallo de primera instancia por el asesinato del ex Mandatario en 1982: estima que los seis condenados por el juez Alejandro Madrid deberían purgar penas mayores, de 20 años de presidio, y no distinguir entre autores, cómplices y encubridores.

Aquello, "para nosotros es un paso muy importante", destacó la ex senadora Carmen Frei, hija del otrora jefe de Estado.

En ese marco, planteó, "reiteramos la falta de dos instituciones importantes, (el Hospital Clínico) de la Universidad Católica y el Ejército, que hasta el día de hoy no han prestado ayuda".

El mencionado fallo cuestionó el rol del hasta hace poco subsecretario de Redes Asistenciales, Luis Castillo, quien cuando se desempeñaba como director médico del Hospital Clínico de la Universidad Católica supo que restos del ex Presidente estaban en dicho recinto de salud, sin embargo, no notificó a la familia de ello y sólo ordenó esperar a que ésta solicitara los restos oficial o judicialmente.

Junto a eso, la familia Frei ha cuestionado el "silencio" de la casa de estudios durante todos estos años, considerando que algunos de los condenados han sido académicos del plantel.

Además, aseguró la ex parlamentaria, "hay constancia de que hay mucha más documentación, además de lo que se incineró sin saber con órdenes quién sabe de quién, no está acreditado, pero se incineraron documentos; pero sabemos que todavía quedan todos los antecedentes que fueron microfilmados".

La mirada del fiscal es "relevante"

El abogado Luciano Fouillioux, querellante en el caso, consideró que la recomendación del fiscal judicial es "suficiente" para que sea vista en la Corte de Apelaciones.

"El informe del fiscal judicial claramente no es vinculante, nunca lo es, pero es una voz más que autorizada en la estructura del procedimiento, es decir, comprenderán que cuando un fiscal judicial, con la autonomía y la independencia, que éste como cualquier fiscal judical le recomienda a los ministros que su mirada procedimental, penal, es la que estampa en el informe, es muy relevante", subrayó.

"Ahora, ¿cuánto pesa? Lo suficiente, porque se trata de un fiscal de basta trayectoria y experiencia", afirmó.

Según el letrado, los alegatos en el tribunal de alzada deberían tener lugar en aproximadamente dos meses más.