En la noche de ayer lunes, militantes de la Democracia Cristiana lideraron un acto en la sede del partido para conmemorar el 38° aniversario del crimen del ex presidente Eduardo Frei Montalva, el primer magnicidio de la historia de Chile, ordenado en 1982 por la dictadura de Augusto Pinochet. En este contexto, la vicepresidenta de la DC, Carmen Frei, hija del ex Mandatario, llamó a la unidad al interior de la oposición de cara al plebiscito de abril, que determinará si la ciudadanía está de acuerdo con iniciar un proceso constituyente para generar una nueva Constitución. El presidente de la Cámara, Iván Flores, y el ex senador Andrés Zaldivar fueron parte de la actividad, así como también el timonel del PPD, Heraldo Muñoz.

