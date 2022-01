Homenaje a Eduardo Frei Montalva terminó con una petición de "verdad y justicia"

A 40 años de la muerte del ex Presidente Eduardo Frei Montalva, esta jornada se realizó un homenaje en su memoria, donde participaron distintos expositores, como también su hijo, el también ex Mandatario Eduardo Frei Ruiz-Tagle, quien pidió "verdad y justicia".

"El hombre de la Patria Joven, vigencia de su pensamiento, homenaje internacional a Eduardo Frei Montalva" se titula el seminario que se llevó a cabo este viernes de manera telemática, y que fue organizado por el Senado.

En la instancia participaron la presidenta de la Cámara Alta, Ximena Rincón (DC); el presidente de la Fundación Konrad Adenauer, Norbert Lammert; la presidenta de PPC de Perú Lourdes Flores, y el ex presidente de la italiana UDC y ex vicepresidente de la Cámara de Diputados Rocco Buttiglione.

Este último valoró las medidas tomadas durante el gobierno de Frei Montalva (1964-1970) porque "la riqueza del país creció, hubo crecimiento económico real" y que los pobres "tomaron ventaja", mientras que los ricos tuvieron que pagar impuestos "un poco pesados pero justos".

"La revolución de Frei no fue contra el mercado, por lo contrario, movilizó y utilizó las fuerzas del mercado, pero el mercado no es el monopolio y la política tiene que limitar los monopolios exactamente para abrir caminos a una economía de mercado auténtica", explicó.

Quien concluyó el seminario fue uno de sus hijos, el ex Presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, que dijo que "el último escrito de Frei Montalva decía: algo trepida en lo profundo, refiriéndose al ansia de libertad y democracia que la dictadura militar no había logrado silenciar en el pueblo chileno. No tengamos miedo a la democracia, sus dolencias se curan precisamente con más democracia, y no con menos, sin populismo y sin violencia".

Expresando que "mañana precisamente recordaremos los 40 años de su partida y quisiera decir que todos esperamos verdad y justicia, creo que Frei y sus largos años de servicio público al país merecen este reconocimiento y este respeto", haciendo referencia a la falta de culpables en el magnicidio del ex Jefe de Estado durante la dictadura.