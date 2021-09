Tribunal rechazó prisión preventiva de ex policías involucrados en contrabando de joyas

En el Primer Juzgado de Garantía de Santiago se llevó a cabo la audiencia de control de detención y formalización contra de dos ex funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI) involucrados en el caso de contrabando de joyas y relojes de lujo.

Los involucrados son un funcionario que se encontraba activo en la PDI -pero que fue suspendido desde la institución-, además de un segundo policía civil en retiro y que, según la investigación, han sido vinculados a una banda criminal que se dedicaba al robo de joyas y relojes de lujo en Europa y Norteamérica, que luego internaban y comercializaban en el país.

Se trata de los ex policías Cristián González y Mauricio Jorquera, quien se habrían reunido en varias oportunidades con los civiles formalizados, Domingo Jalil, David Gómez y Juan Manuel López, que se dedicaban al comercio y que eran indagados por lavado de activos. Éstos últimos habrían pagado sumas de 30 y 15 millones de pesos por la entrega de información de las causas que la misma policía llevaba en su contra.

A los ex funcionarios policiales se les imputan dos delitos de cohecho y dos de violación de secreto en la investigación de lavado de activos. La Fiscalía, en tanto, solicitó prisión preventiva para ambos.

No obstante, la magistrada Verónica Orozco desestimó la solicitud de prisión preventiva y decretó la medida cautelar de arresto domiciliario para los imputados, estableciendo un plazo de investigación de 120 días.

"Refiréndome en particular al señor Jalil, que no tiene antecedentes penales anteriores, el Tribunal es del parecer de decretar el arresto domiciliario nocturno en el tiempo que solicitó la defensa, entre las 19 horas y las 7:00 am", señaló Orozco.

"Respecto al señor Gómez también voy a decretar arresto domiciliario nocturno. Los funcionarios públicos, González y Jorquera, les voy a decretar arresto domiciliario total", agregó la jueza.

Esto se enmarca en una investigación del Ministerio Público -que ya lleva tres años- sobre una red de contrabando de joyas y la conexión que existe entre ciertos empresarios y funcionarios de la PDI.

En esta caso estaría involucrado el marido de la animadora Tonka Tomicic, Marco Antonio López Spagui, o conocido como Parived, quien está siendo investigado por receptación, ya que habría comprado tres relojes de marca Rolex vinculados a contrabando, según la investigación.

GOBIERNO: ESPERAMOS EL MÁXIMO RIGOR DE LA LEY

Finalmente, la subsecretaria de Prevención del Delito, María José Gómez, indicó que "es una investigación que está en curso, nosotros estamos seguros que en esta investigación tanto el Ministerio Público como los tribunales van a aplicar el máximo rigor que la ley permita, porque se trata de una especie de mafia de venta de joyas".

"Y, respecto de la otra persona involucrada, que es un funcionario que estaba activo en la PDI, la PDI -como corresponde y lo hace siempre- ya tomó todas las medidas administrativas respecto a esta persona que está suspendida de su cargo", agregó.