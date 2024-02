Justicia ordenó a Fonasa adquirir fármaco para adolescente con fibrosis quística

La Corte de Apelaciones de Copiapó acogió un recurso de protección presentado en contra del Fondo Nacional de Salud (Fonasa), al cual ordenó adquirir y suministrar un medicamento que requiere una adolescente de iniciales R.M.J. para tratar la fibrosis quística que padece.

Los hechos se remontan al día 6 de septiembre de 2023, cuando el médico Ricardo Espinoza Ortiz emitió un informe que acreditó que la paciente -nacida en 2009 e internada en el Hospital San José del Carmen- necesita el remedio denominado Trikafta, "pues no habría otra forma de detener su compromiso respiratorio y pancreático", sostuvo la Corte.

Por lo tanto, en fallo unánime, la Primera Sala del tribunal de alzada acogió la acción cautelar al considerar que, en base a los tratados internacionales reconocidos por Chile, el Estado se encuentra obligado a garantizar condiciones de vida materiales y espirituales dignas para niños, niñas y adolescentes.

"Es necesario tener presente la existencia de diversos tratados internacionales que abordan esta temática y establecen directrices en cuanto a la forma en el deben ser cumplidos por los Estados Partes (...) en términos tales que 'Los Estados Partes reconocen que todo niño tiene el derecho intrínseco a la vida'", agregó la resolución.

Entonces, "no puede aceptarse la alegación efectuada por la recurrida en cuanto a que dicho medicamento de alto costo no se encuentra contemplado en la Ley 19.996 (GES) o la Ley 20.850 (Ley Ricarte Soto), pues en este caso, en atención al ser la vida de la adolescente la que se estaría afectando en caso de su no suministro (...) es que el presente arbitro deberá ser acogido", concluyó el tribunal.