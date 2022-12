Gobierno y elección de fiscal nacional: Nuestro foco es la persecución del crimen

La ministra del Interior, Carolina Tohá, abordó este viernes la fallida ratificación de José Morales como fiscal nacional en el Senado, asegurando que el foco del Gobierno seguirá siendo el mismo para elegir una nueva alternativa: la persecución al crimen.

"Todavía no podemos entrar en ninguna negociación porque hay un plazo en que la Corte Suprema debe reformular la quina. Pero desde el punto de vista del objetivo del Gobierno, el foco no va a cambiar: buscar la persona más apropiada para encabezar la persecución del crimen en nuestro país, ese es el rol de la Fiscalía Nacional", explicó la jefa de gabinete.

En esta línea, afirmó también que "podrá haber muchas consideraciones y aspectos que mirar, pero ninguno puede hacer perder de vista esto, que es lo fundamental y que le importa tanto a los chilenos, y a las autoridades debe ser lo que más nos importe también".

Cabe recordar que para aprobar su nombramiento, la Cámara Alta necesitaba el acuerdo de al menos dos tercios de sus miembros en ejercicio, es decir, 33 senadores; sin embargo, el fiscal jefe de Santiago Norte obtuvo sólo 31 apoyos, además de seis votos en contra y ocho abstenciones.

Hay tres posibles caminos para retomar este proceso. Uno de ellos es que la Corte Suprema designe a un nuevo candidato en reemplazo de Morales; la otra es que se designe a dos nuevos candidatos -sumando el reemplazo también de Rodrigo Ríos, quien renunció ayer a la postulación-; y la tercera opción es que se arme de cero la quina con una nueva votación en el Pleno de la Corte Suprema.

OFICIALISMO PIDE QUE SUPREMA "FUNDAMENTE MEJOR" LOS VOTOS

Ante la necesidad de elegir una nueva alternativa para fiscal nacional, el senador Juan Ignacio Latorre, presidente de Revolución Democrática, solicitó que desde el máximo tribunal haya mayor argumento en la votación.

"Soy muy respetuoso de la independencia de los poderes del Estado. Lo que sí me gustaría, como proceso de nominaciones, que la Corte Suprema pueda fundamentar de mejor manera, no solo votando, por qué le da más votos a uno y a otros no les da ningún, teniendo perfiles muy buenos", advirtió el parlamentario.

"La Suprema puede elegir entre los 12 restantes para completar la quina, y el Presidente tendrá que elegir un nombre que genere consenso en el Gobierno para el liderazgo institucional de la Fiscalía y para los acuerdos en el Congreso", profundizó el representante RD.

Desde la oposición, en tanto, esperan una mayor coordinación por parte del Comité Político en esta materia y así lograr los votos necesarios.

"Me parece que el comité político de La Moneda y el propio Presidente cometieron un error de apreciación. Creo que simplemente hicieron cuentas para intentar obtener los votos justos", señaló el senador RN Rodrigo Galilea.

Según explicó, en el Ejecutivo "tenían la información de todas las bancadas, y en todas había dudas. Y en un cargo tan importante como el de fiscal nacional, jugarse simplemente a llegar a los votos justos es un error de apreciación".

"Este tipo ojalá estén cerca de la unanimidad", cerró.