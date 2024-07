Murió Óscar Acevedo Acevedo, protagonista de recordado viral

Óscar Antonio Acevedo Acevedo, protagonista de un recordado audio que se hizo viral en internet, murió a los 46 años en la comuna de Pencahue, en la Región del Maule.

El hombre protagonizó un gracioso momento en tribunales el 2008, cuando una jueza le preguntó su nombre completo y respondió "Óscar Acevedo Acevedo, Antonio, Acevedo... y Acevedo".

"No me río de usted, me río de la situación", confesó la jueza al imputado en esa ocasión.

Según detalló 24 Horas, Acevedo Acevedo falleció el pasado 18 de abril debido a una "asfixia por aspiración de contenido gástrico".