Rodrigo Mundaca desata revuelo al reinstalar debate sobre la pena de muerte

El gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, desató una oleada de reacciones públicas al plantear, frente a la crisis de seguridad que vive Chile, la necesidad de reabrir el debate en torno a la pena de muerte.

En declaraciones a Súbela Radio, la autoridad regional -elegida como independiente con apoyo del Frente Amplio, y que en octubre buscará la reelección- apuntó que "hay delitos que sobrepasan la comprensión humana, que no tienen perdón", y que exigen "máximo rigor" a la hora del castigo.

"Hay discusiones que están pendientes y que nadie quiere instalar, por ejemplo, la discusión en torno a la pena de muerte. Yo creo que ahí hay un tema que está pendiente", dijo Mundaca, que aseguró estar, en lo personal, "completamente abierto a discutir con respecto a aquello".

"Hay delitos (a los) que, por más que les apliquemos cadena perpetua, por más que apliquemos las mayores sanciones", no reciben el castigo que merecerían, opinó.

Puso como ejemplos, a este respecto, "cuando un delincuente entra al hogar de una familia, viola a la madre, viola a los niños, mata al padre de familia, se apropia de los bienes materiales"; o también "situaciones de odio por orientación sexual".

A "DELINCUENCIA BRUTAL, PENALIDADES DE MAYOR RIGOR"

Estas declaraciones le valieron al exlíder de Modatima una serie de cuestionamientos desde todo el espectro político. Sin embargo, a través de redes sociales, él insistió.

"La delincuencia e inseguridad que habitan en nuestros territorios es brutal, y enfrentarla requiere de fuerza y medios, de trabajo de inteligencia, de reforma al sistema penitenciario -no mezclar primerizos con rematados-, y de penalidades de mayor rigor. Ése es el debate de fondo", escribió en Twitter.

"OFERTA POPULISTA", DICE LA IZQUIERDA

En Chile no existe la pena de muerte hace más de 20 años, desde el Gobierno del Presidente Ricardo Lagos.

En 2001 se eliminó este castigo en la justicia penal: todavía subsiste para algunos delitos de carácter militar, pero no se ha aplicado.

Su eventual reposición contravendría tratados internacionales como el Estatuto de Roma, que está suscrito por nuestro país, advierten expertos y parlamentarios.

"Éste es un debate que fue zanjado por la sociedad chilena hace un par de décadas atrás y, por lo tanto, creemos que (reabrirlo) es un retroceso desde el punto de vista de los tratados internacionales que ha firmado el Estado de Chile y los compromisos de la propia legislación en nuestro país. Creo que es un debate que no va en el sentido correcto y, sin duda, no estamos a favor", señaló el diputado Daniel Melo, jefe de la bancada socialista.

"Tengo la impresión de que, en tiempos electorales, se abre toda una oferta populista, a ratos incluso demagógica. Acá hay temas bien complejos y creo que éste es un debate artificial que pone el gobernador Mundaca. No lo compartimos, los socialistas no estamos abiertos a discutir este tema", añadió Melo.

En la misma línea se manifestó su correligionario Nelson Venegas: "Es muy complejo lo que él está poniendo en el tapete, quizás lo hace a propósito de ser un año electoral, y nuestros aliados políticos tendrán que decir algo al respecto. A mí me gustaría saber qué piensan el Frente Amplio y el Partido Comunista de estas declaraciones".

"Los dichos del gobernador Mundaca pueden caer muy bien en una parte masiva de la ciudadanía. Evidentemente es muy popular referirse a medidas de esta naturaleza, de matar a los delincuentes. Sin embargo, son temas civilizatorios que a nosotros nos ponen en una contradicción respecto de lo que somos, de lo que nos constituye", añadió el socialista Venegas.

La diputada PPD Carolina Marzán señaló que, más allá de "la enorme frustración que genera el sistema judicial, donde las sentencias y penas aplicadas muchas veces no satisfacen el hambre de justicia de las y los ciudadanos, como sociedad no podemos ser más bestiales que la bestia".

Por otro lado, "los tratados internacionales suscritos por nuestro país impiden reincorporar tan ligeramente la pena de muerte", apuntó.

Desde el Frente Amplio, la diputada independiente Mercedes Bulnes opinó: "Más allá de que haya delitos imperdonables, está claro que cuando se ha suprimido la pena de muerte en alguna legislación, no puede restablecerse".

"Hay una discusión filosófica profunda, larga, de muchos dogmáticos penales y se ha considerado que la pena de muerte no tiene realmente la calidad de pena, porque es el término de la vida, sino que es una forma de venganza. Más allá de eso, yo comparto la proscripción de la pena de muerte en nuestro país y creo que la pena de muerte no puede ser restablecida de acuerdo a los convenios y tratados internacionales", insistió Bulnes.

"RIDÍCULO", DICEN EN LA DERECHA

En la oposición, el diputado RN Andrés Longton, presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara, dijo que le "sorprende que el gobernador Mundaca, ad portas de una elección, recién venga a plantear medidas que castigan con más dureza a asesinos y delincuentes de alta peligrosidad".

"Yo esperaría que él y su sector se plieguen más fuertemente a las medidas de seguridad que tienen que ver con sancionar con dureza a asesinos que estamos viendo a diario en nuestro país y en la Región de Valparaíso. Pero que esto no sea una golondrina, porque la golondrina no hace verano, y me parece que lo que hace el gobernador Mundaca es aprovechar la coyuntura de seguridad para plantear este punto, precisamente porque estamos a puertas de la elección que a él le toca competir. Esperamos mayor convicción y menos titulares", añadió Longton.

El diputado de Evópoli Francisco Undurraga señaló que "el gobernador Mundaca francamente está haciendo populismo legislativo, tapando con una cortina de humo la ineficiencia, la ineptitud, la desidia que ha tenido durante estos años que ha estado a cargo de la Gobernación de Valparaíso".

"Yo, honestamente, creo que hay que poner las prioridades donde deben ponerse: la primera prioridad es ir en ayuda de tanto desamparado que quedó con los incendios de la Quinta Región. La segunda prioridad, garantizar la seguridad y el comercio en las zonas urbanas de la Región de Valparaíso. La tercera prioridad y, quizás la más importante, permitirles tranquilidad a los ciudadanos, y eso no se logra con amenazas de discusión legislativa: el populismo tiene que quedar fuera", señaló el extimonel Evópoli.

"Yo encuentro francamente ridículo que, por ambiciones políticas, un gobernador de izquierda -de la misma izquierda que durante años ha estado en contra de la pena de muerte-, hoy día venga a darse una vuelta de carnero", comentó el diputado del Partido Republicano Luis Fernando Sánchez.

"Yo veo a un gobernador que está muerto de miedo, aterrado, y que dice cosas a la prensa con las que después no están dispuestos a actuar en coherencia aquí en el Congreso y desde el Gobierno. Yo le haría una invitación al gobernador Mundaca a que contacte al Presidente Boric y le pida que, por favor, le pongan urgencia que en el Congreso los proyectos de ley de verdad de mano dura, que no siga avanzando un proyecto de nuevo Código Penal, que es más garantista que lo que tenemos hoy día", sentenció Sánchez.