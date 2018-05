Colonia Dignidad: Piden recursos a Alemania para identificar a cadáveres

El abogado representante de las víctimas de Villa Baviera, Winfried Hempel, confirmó este sábado que solicitó fondos al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín, y al parlamento alemán para buscar e identificar mediante pruebas de ADN a posibles víctimas en fosas clandestinas en Colonia Dignidad.

Esto, luego de que se confirmara el hallazgo del lugar donde en 1978 fueron quemados cadáveres de víctimas de la dictadura para su desaparición definitiva en el marco de la "Operación Retiro de Televisores".

"Lo que se pretende que se hagan exámenes de ADN a las fosas donde se encontraban los cadáveres para establecer qué víctimas estuvieron en qué fosas. Hoy sí existe esa tecnología, existe hace muy poco y es carísima. Por eso se está solicitando apoyo a Alemania y fondos al parlamento alemán para hacer estos exámenes", dijo Hempel.

Además, el abogado afirmó que le ha "solicitado formalmente al ministro de Justicia y de Derechos Humanos, Hernán Larraín, que se autoricen los fondos para seguir con las búsquedas en octubre. Ésta fue ingresada al Ministerio y depende del ministro o de la subsecretaria de Derechos Humanos autorizar las partidas correspondientes para seguir con los trabajos".

"No cabe duda que este ministro tiene una gran deuda con las víctimas de la ex Colonia Dignidad. Esperamos que no obstaculice las investigaciones contra la colonia", dijo.

Al respecto, el ex preso político de Colonia Dignidad, Gabriel Rodríguez, afirmó estar "absolutamente de acuerdo (con la investigación). Espero que este Ministerio, que no sólo es de Justicia sino también de Derechos Humanos, (entregue) la colaboración que el poder judicial requiere".

"Como ha dicho el ministro Larraín, él fue engañado por los jerarcas de Colonia Dignidad y ahora espero que efectivamente el pueda demostrar que no tiene vínculos con la red de protección de la Colonia y que va a actuar, efectivamente, como un ministro de Justicia y de Derechos Humanos.