Triunfo de Lotería: Suprema ordena bloqueo de sitios de apuestas online

Un esperado fallo emitió la Tercera Sala de la Corte Suprema, que acogió un recurso de Lotería de Concepción contra las "plataformas ilegales" de apuestas en línea, ordenando a los proveedores de internet que bloqueen el acceso a las mismas.

La empresa penquista, que depende de la universidad local, dijo "celebrar el fallo" sobre el recurso de protección que había interpuesto contra Claro Chile, Entel, GTD Manquehue, Telefónica, WOM y VTR, y que no había sido acogido en el tribunal de alzada.

Así, las firmas de telecomunicaciones están "obligadas a bloquear de manera inmediata los sitios web de apuestas y juegos de azar que operan en Chile sin autorización legal", dijo Lotería, en referencia al mercado que ya había sido indagado por la Fiscalía, que decidió no perseverar.

"La Corte Suprema enfatizó que los proveedores de servicios de internet tienen el deber de bloquear contenidos ilegales. La neutralidad de red no protege actividades ilícitas: los ISP no pueden transmitir ni promover juegos de azar que no cuenten con autorización legal expresa. Tal como bloquean pornografía infantil o malware, también deben impedir el acceso a sitios de apuestas ilegales. Ignorar esta obligación afecta derechos constitucionales y vulnera el principio de legalidad", agregó un comunicado.

El fallo dividido, en que primó la posición de los ministros Jean Pierre Matus y Eliana Quezada, y del abogado integrante Álvaro Vidal, se explicita que "siendo los juegos de azar realizados a través de plataformas de juegos online una actividad restringida en su explotación exclusivamente a quien se encuentre autorizado legalmente al efecto, reviste de ilegalidad a cualquier otra actividad desarrollada al margen del ordenamiento legal".

La resolución de la Suprema agrega que las empresas de telecomunicaciones recurridas "no pueden transmitir ni promover juegos de azar, salvo que acrediten autorización legal y de la autoridad administrativa, debiendo por lo tanto bloquear inmediatamente todos los sitios web solicitados por la recurrente en estos autos".

En el recurso de Lotería, a cargo de la oficina de abogados Cisternas y Cía., se mencionan explícitamente las plataformas: