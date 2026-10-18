Al menos 29 detenidos tras marcha por aniversario del estallido social en Santiago

Al menos 29 personas detenidas y cortes totales de tránsito en la Alameda dejó este domingo el primer balance policial de la conmemoración de un nuevo aniversario del estallido social en el centro de la capital.

La manifestación, que congregó a miles de personas, derivó en desórdenes, incidentes comerciales y una investigación interna en Carabineros.

Durante la tarde de este 18 de octubre, personal de Control de Orden Público debió intervenir en las inmediaciones de la Avenida Libertador Bernardo O'Higgins, en un operativo preventivo que se extenderá de manera ininterrumpida hasta el término de la jornada.

Pese a que la concentración comenzó sin mayores alteraciones, con el avance de las horas se produjeron desmanes en el sector céntrico.

Según reportó la institución uniformada, entre los casos de mayor gravedad figuran aprehensiones por robo con violencia a recintos comerciales y una persona sorprendida portando elementos incendiarios en la vía pública.

Carabineros informó de aprehendidos por porte de objeto incendiario y robo con violencia a locales comerciales. (FOTO: ATON)

"Un grupo aproximado de 2.500 a 2.800 personas inició una marcha pacífica hacia el poniente por Avenida Bernardo O'Higgins. Hasta el momento van 29 personas que han sido detenidas por diferentes delitos", informó el jefe de la Zona Metropolitana de Carabineros, general inspector Manuel Cifuentes.

Las concentraciones e incidentes más intensos se desplazaron posteriormente hasta las afueras del Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM), donde actuaron carros lanzaguas y personal policial para despejar las pistas.

Carabineros indaga video de funcionario que desenfundó su arma de servicio

Uno de los hechos que marcó de la jornada fue la difusión de un video a través de redes sociales, donde se observa a un funcionario policial extrayendo su armamento de servicio mientras reducía a un individuo.

Respecto a este caso, el general inspector Cifuentes señaló que "una vez que nosotros veamos si esa esa arma desenfundada guarda relación con un procedimiento de detención o bien con un procedimiento de resguardo de terceros, estaríamos en condiciones de pronunciarnos al respecto".

"Si hay alguna situación que escape a la forma habitual en la cual nosotros desarrollamos las operaciones de control de orden público, tengan la plena certeza de que dispondremos los procesos administrativos y también, si lo amerita, una denuncia al Ministerio Público", puntualizó el funcionario policial.

Estado del tránsito y afectación en la red de Metro de Santiago

Las manifestaciones generaron dificultades de desplazamiento en el centro de Santiago. El tránsito vehicular en la Alameda se mantuvo cortado desde Plaza Baquedano hasta la altura de Santa Lucía.

En paralelo, Metro de Santiago actualizó que las estaciones Santa Lucía y Universidad Católica, ambas en Línea 1, permanecen sin detención de trenes ni acceso a usuarios de forma preventiva.

Mientras que volvieron a estar disponibles las entradas de la estación Baquedano (por el sector de Providencia) y el acceso de Arturo Prat en estación Universidad de Chile.