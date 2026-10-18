Enfrentamientos entre manifestantes y Carabineros marcaron manifestación por el 18-O
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Este domingo se registraron enfrentamientos entre manifestantes y Carabineros en los alrededores de la Plaza Baquedano, en el marco de la conmemoración de los siete años del estallido social.
Personal de Control de Orden Público (COP) utilizó carros lanzaaguas, lanzagases y bombas lacrimógenas de manera reiterada para repeler a quienes permanecían en el sector.
Los incidentes se extendieron por la Alameda, Avenida Vicuña Mackenna, Pío Nono y sectores del Parque Bustamante, provocando interrupciones del tránsito y el cierre total o parcial de distintas estaciones de Metro, entre ellas Santa Lucía, Universidad Católica y Baquedano.
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