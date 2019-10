El alcalde de Santiago, Felipe Alessandri (RN), conversó con Cooperativa respecto a la situación del país y las cumbres internacionales que se pretendía realizar en Chile en noviembre y diciembre. Respecto a la APEC, Alessandri manifestó: "Yo no me imagino al presidente Trump con el presidente Xi Jinping firmando el acuerdo, terminando con la guerra comercial, con la Cordillera de los Andes de fondo. Eso claramente se aleja. Posiblemente va a ser ahora una reunión de cancilleres". En esa misma línea confirmó que durante el viernes y el sábado estuvieron en Chile representantes de los servicios secretos: "¿Usted le aconsejaría a su presidente a venir, con la situación que les tocó ver? Esto es sentido común, a mí me parece que no. En la situación actual, no. Yo creo que hoy día no están las condiciones", agregó.

