Arrau: "No vamos a permitir que unos pocos vuelvan a sembrar el caos y el miedo en nuestras calles"

"No vamos a permitir que unos pocos vuelvan a sembrar el caos y el miedo en nuestras calles", advirtió el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, al abordar los desmanes que dejaron este domingo las manifestaciones por un nuevo aniversario del estallido social.

A través de su cuenta de la red social X, el secretario de Estado enfatizó que las acciones de corte violento no se impondrán sobre la rutina de la ciudadanía ni sobre el resguardo de los barrios.

"Mientras unos insisten en celebrar la destrucción, las familias chilenas sólo quieren vivir en paz, con orden, seguridad y progreso. Chile no quiere más violencia ni destrucción. Quiere avanzar, y no vamos a permitir que unos pocos vuelvan a sembrar el caos y el miedo en nuestras calles. Esperamos que todos estos detenidos enfrenten a la justicia y respondan por sus delitos", aseveró el secretario de Estado.

La advertencia de Arrau estuvo respaldada por el informe policial de la jornada, el cual arrojó un saldo de cerca de 30 personas detenidas "por diversos delitos como porte y lanzamiento de bomba molotov contra carabineros, robo con violencia, y destrucción de cámaras de seguridad".

"Los mismos violentistas, encapuchados y delincuentes de siempre vuelven a las calles a destruir y quemar mobiliario público y privado, atacar a Carabineros, dejando 6 de ellos heridos, para rendirle culto al octubrismo y a la violencia que tanto daño le hizo a Chile", puntualizó el ministro.

El titular de la cartera de Seguridadconcluyó que los antecedentes recopilados fueron puestos a disposición del Ministerio Público con el objetivo de asegurar que los responsables de los destrozos y agresiones reciban las sanciones correspondientes ante los tribunales.

La fecha no contó con homenajes oficiales por parte del Ejecutivo. En representación de La Moneda, el ministro secretario general de la Presidencia, José García Ruminot, adoptó una postura crítica respecto al proceso iniciado en 2019, enfatizando que los acontecimientos, lejos de representar un avance institucional o social para el país, terminaron consolidándose como un retroceso.

Kaiser apunta a los "batallones olvidados" y Carvajal (PPD) llama a "no ignorar las causas"

Desde el mundo político también hubo reacciones por el aniversario del 18-O. El timonel de Libertarios, Johannes Kaiser, reiteró la exigencia de su partido hacia el Gobierno para que indulte a policías condenados por violaciones a los derechos humanos durante el período.

"Quiero hacer un llamado a todas las fuerzas políticas democráticas a hacerse cargo de los destinos individuales de cada uno de estos hombres y mujeres que han jurado por la patria y que salieron a servir a nuestro país, a hacer cumplir la ley", dijo durante el homenaje realizado esta mañana a los pies del monumento Mártires de Carabineros en la Alameda.

"Es hora que la clase política les responda como corresponde. No pueden ser ellos nuestros batallones olvidados", clamó.

Desde la oposición, la senadora PPD Loreto Carvajal invitó a "preguntarnos si las demandas por mayor igualdad, justicia social y oportunidades, así como la frustración de millones de chilenos que se sienten postergados, siguen ocupando un lugar prioritario en la agenda nacional".

"Condenar la violencia es indispensable, pero ignorar las causas del malestar social que contribuyeron al estallido de octubre sería también un grave error", indicó.

Mientras que el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, reivindicó la vigencia de las demandas estructurales que detonaron las marchas masivas y alertó que la postergación de soluciones concretas mantiene viva la posibilidad de que vuelva a acumularse la indignación en la población.

El aniversario también congregó a colectividades de la UDI, Evópoli, Renovación Nacional, Partido Republicano, Partido Cristiano y Demócratas, las cuales suscribieron la declaración conjunta "Chile sin violencia, un compromiso con la paz", en la que definieron el 18-O como uno de los momentos más oscuros de la historia reciente de la nación.

Por último, mientras desde el Partido de la Gente propusieron la instalación de una Comisión por la Verdad y Reconciliación, la diputada Emilia Schneider (FA) rechazó los discursos revisionistas e indicó que negar la magnitud de la crisis y pretender alterar el registro de lo sucedido representa la vía directa para su repetición.