Autoridades preparan medidas de seguridad para nuevo aniversario del 18-O

A pocos días del tercer aniversario del estallido social iniciado el 18 octubre de 2019, autoridades preparan medidas adicionales en el transporte público y resguardos en comunas para esa jornada, en la que se esperan nuevas protestas en distintos puntos del país.

Estas medidas se suman al plan de seguridad especial anunciado por la Subsecretaría del Interior para el lunes y martes próximos.

El plan iniciará a las 08:00 horas del lunes con un comité de contingencia en La Moneda, donde participarán representantes de las policiales, del Ministerio del Interior y la Delegación Presidencial Metropolitana, para ir abordando posibles disposiciones de seguridad.

Por su parte, el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, explicó que desde el Ejecutivo manejan la opción de adelantar el horario peak en el transporte público, además de tener mesas de trabajo para ir decidiendo posibles desvíos de tránsito para buses.

"Creo que a nadie le interesa que su bus pase por un sector que sea inseguro o que le pidamos que vaya a tomar el bus en un paradero en el que está pasando algún grado de conflicto. Lo que nosotros tratamos es preocuparnos de la seguridad del transporte público y eso en algunas ocasiones nos exige algunos desvíos y ajustes", explicó el secretario de Estado.

"Les pedimos a las personas que estén muy atentas a las redes sociales y a los mecanismos que tiene el Ministerio", profundizó Muñoz.

MEDIDAS PREVENTIVAS EN LA FLORIDA

En tanto, este sábado el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, se reunió con autoridades policiales y representantes del comercio para evaluar diversas medidas preventivas durante el próximo 18 de octubre, destacando entre ellas más patrullajes policiales y modificaciones del horario de funcionamiento en algunos servicios.

"Hoy le hemos pedido a los centros comerciales terminar sus actividades a más tardar a las 18:00 horas, y todo aquel que no tenga servicios esenciales, vale decir la electricidad o comercio de primera necesidad, ojalá (cierren) después del almuerzo", advirtió el jefe comunal.

En esta línea, afirmó que "no queremos por ningún motivo que haya un nuevo calendario del delito como lo tenemos ya con el 11 de septiembre".

Este sábado 15 de octubre el Alcalde @rodolfocarter se reunió con @Carabdechile, representantes de los mall @MallplazaCL, @MallPortalCl y @mallsoutletvivo; además de pequeños locatarios de la comuna y equipos municipales, para coordinar medidas de seguridad para el próximo 18O. pic.twitter.com/7nzugP8Syz — munilaflorida (@MuniLaFlorida) October 15, 2022

CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN A PRESIDENTE BORIC

En los días previos al aniversario del 18-O, el presidente Boric ha endurecido su discurso en materia de seguridad, algo que es visto con cierta desconfianza por parte el diputado UDI Henry Leal, quien señaló que "no le cree" sus palabras y hasta solicitó a su partido evaluar su continuidad en la mesa negociadora por el proceso constituyente si no se promueven nuevas medidas de seguridad.

"Hoy el tema de seguridad es tan grave en el país y la ciudadanía lo está valorando cada día más, que se ha visto forzado (a endurecer el discurso), pero yo no creo que es por convicción, es solo por conveniencia y para no seguir bajando las encuestas. Yo no creo en ese cambio", puntualizó el parlamentario, integrante de la Comisión de Seguridad de la Cámara Baja.

Además, señaló que "estando ad portas del 18 de octubre, creemos que se tiene que dar una señal potente. Yo espero que el Presidente, el comité político, hagan un anuncio esta semana diciendo 'le vamos a poner urgencia a este proyecto'".

Las palabras del mandatario, quien incluso afirmó que perseguirán como perros a la delincuencia, fueron defendidas, en tanto, por el diputado socialista Raúl Leiva, quien indicó que es necesario dejar la abstracción y hablar en un discurso claro para la ciudadanía.

"Este cambio de tono yo lo comparto. Efectivamente, la ciudadanía requiere una mano firme en materia de delincuencia y que seamos capaces de fortalecer el rol de las policías, legitimar su actuar dentro del marco institucional y también mejorar los sistemas de persecución criminal", advirtió el presidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara.

"El narcotráfico, el crimen organizado, no pueden tener tregua y por eso me parece muy bien las declaraciones del presidente Boric", aseguró Leiva.

SERVICIO JESUITA MIGRANTE SE SUMÓ A LAS CRÍTICAS

Se sumó a las críticas contra el Mandatario el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), esto tras declarar en el norte que los migrantes deben regularizarse o irse.

"Tanto personas nacionales como migrantes queremos vivir en paz, en un país seguro. Esto no tiene que ver con la población extranjera versus la nacional", respondió la directora del SJM, Waleska Ureta.