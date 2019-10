Camila Vallejo: La violencia se desató por las malas decisiones de Piñera

La diputada Camila Vallejo (PC) instó al Presidente Sebastián Piñera a asumir su responsabilidad política por el estallido social que enfrenta Chile, en el que ya han fallecido 15 personas.

Tras el quinto día de protestas masivas, que se desarrollaron bajo vigilancia militar, el Mandatario dijo que ha escuchado las demandas de los ciudadanos y anunció reformas sociales, pero dejó sin atender la petición de devolver el Ejército a los cuarteles.

"Hemos recibido con humildad y claridad el mensaje que los chilenos nos han entregado. Es verdad que los problemas se acumulaban desde hace muchas décadas y que los distintos Gobiernos no fueron ni fuimos capaces de reconocer esta situación en toda su magnitud. Reconozco y pido perdón por esta falta de visión", dijo Piñera en una alocución televisada a la nación.

"El Presidente hace como si no pasara nada; no se hace cargo de los muertos ni asume responsabilidades políticas respecto a la violencia que se ha desatado en las calles producto de sus malas decisiones", replicó esta madrugada la diputada Vallejo en diálogo con Cooperativa.

Vallejo condenó la presencia del Ejército en gran parte del país para controlar la seguridad y el establecimiento de toques de queda en varias ciudades y regiones también.

Por las redes sociales circulan videos de presuntos abusos por parte de los militares que han enervado aún más el ánimo de los manifestantes, a quienes la presencia de los uniformados en las calles les retrotrae a los tiempos de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

De hecho, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) constató relatos de torturas y abusos de agentes de las fuerzas del Estado durante las protestas en los últimos cinco días.

Vallejo apuntó que Piñera "no está señalando si se está investigando lo que está pasando, por lo tanto me parece impresentable que el Presidente de la República salga con una especie de cadena nacional sin hacerse cargo de la situación crítica de esta ruptura de la democracia que ha generado con el estado de emergencia y sacando los militares a las calles. Eso me parece violento".

"El Presidente tiene que empezar a hacerse cargo de lo que está pasando en su país, bajo su mandato respecto a las vulneraciones de los derechos humanos. La gente está pidiendo en las calles que saquen a los militares, que termine la represión, y si el Presidente no dice nada al respecto, es porque no está entendiendo nada".

Piñera dijo querer terminar con los estados de emergencia, los toques de queda y devolver a los militares a sus cuarteles, pero que no lo hará hasta que "el orden público, la seguridad y los bienes, tanto públicos como privados, estén debidamente resguardados".

La diputada comunista también criticó el paquete de medidas que anunció el Mandatario: "Sigue sin entender que esta crisis política e institucional no se va a solucionar solamente con anuncios. Lo que es importante aquí es que haya una apertura al diálogo con las organizaciones de la sociedad civil y una apertura a un cambio radical en la institucionalidad política que está cuestionada, que está en crisis".

"Los partidos, el Parlamento y los acuerdos -añadió- no van a ser legitimados por la organización social menos si es que no hay un planteamiento real de abrir un camino hacia una nueva Constitución".

Denuncia de "detención ilegal y arbitraria" de militantes de las JJ.CC.

La parlamentaria conversó con Cooperativa tras visitar a varios militantes de las JJ.CC. y dirigentes de la Coordinadora Estudiantil de Estudiantes Secundarios (Cones) en la Tercera Comisaría de Santiago que, según denunció el partido, sufrieron una "detención ilegal y arbitraria" a las 20.00 horas del martes, ya comenzado el toque de queda.

Se trata de Valentina Miranda, vocera de la Cones; Pablo Ferrada, encargado del Área Estudiantil de Nuestra Juventud, y Anaís Pulgar, militante de las Juventudes Comunistas.

"Carabineros ingresó al edificio donde ellos estaban para hacer la detención y sumado a eso hubo golpizas a la vocera de la Cones y a Pablo. Se les aplicó gas pimienta en la cara, de hecho a ella se le tiró del pelo para aplicarle el gas. Fueron arrastrados por las escaleras para sacarlos del edificio, fueron golpeados y arrastrados al suelo. También a la madre de Pablo", denunció Vallejo.

"Esto fue constatado por los magistrados, por el Instituto Nacional de Derechos Humanos y se determinó como una detención ilegal. Hemos solicitado investigar esta situación y logramos estar presentes hasta que fueron finalmente liberados", relató Vallejo.