Carabineros renovará y duplicará flota de carros lanzaaguas y lanzagases en Santiago

El Gobierno y Carabineros trabajan para renovar y aumentar al doble la flota de vehículos blindados de la institución policial en la Región Metropolitana para antes de marzo.

De acuerdo con La Tercera, el Ministerio del Interior y la policía uniformada ya delinean lo que será el tercer mes del año, para el cual las autoridades prevén un resurgimiento de las manifestaciones sociales masivas e incluso tomas de establecimientos educacionales, considerando el inicio del año escolar.

Para ello, realizaron diagnósticos para evaluar cómo Carabineros puede enfrentar esa eventual situación, y uno de ellos concluyó que la actual flota de vehículos no está en condiciones, por lo que se revisaron los carros lanzaaguas y lanzagases.

De los 30 vehículos blindados que hay en la Región Metropolitana, sólo 16 están operativos: de los 12 lanzaaguas, sólo siete están aptos para eventos de contingencia, y de los 18 lanzagases, nueve están habilitados; el resto resultó dañado en protestas.

Ante esa situación, el objetivo es renovar la flota e incrementarla a 50 blindados operativos, 25 de cada tipo, para lo cual la policía necesita adquirir 34 nuevos.

El subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, explicó al matutino que "parte del proceso de modernización de las policías y la permanente actualización de uso de la fuerza en el control del orden público es dotar a Carabineros de las herramientas idóneas para garantizar este objetivo".

"Es en esa línea se está trabajando en la renovación de equipamiento para reemplazar aquellos que han quedado en desuso y modernizándolo para garantizar efectividad y resguardo de los derechos de la ciudadanía", sostuvo.

Problemas de plazos

En la autoridad hay premura para concretar la renovación, no obstante, en la policía saben que la compra no será fácil considerando los plazos que manejan las empresas que fabrican los vehículos y que, según dicen, no hay una compañía que tenga una bodega con stock, por lo que se deberá encargar su fabricación al extranjero, donde las firmas trabajan con plazos de hasta 200 días.

En tanto, se analizan ofertas del mercado para poder adquirir más vehículos a través de concursos públicos u otro tipo de compra regulada, y se mira hacia Austria, Brasil, Israel y Estados Unidos.

En paralelo, según el matutino, Carabineros cuenta desde hace dos semanas con un nuevo tipo de balines para las escopetas antidisturbios: son cartuchos con tres perdigones de goma, similares a los que usa la PDI, de mayor tamaño que los utilizados anteriormente -tenían 12 perdigones-, por lo que, se estima, acarrean menos probabilidades de que puedan lesionar un ojo.