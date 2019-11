Comisión aprobó indicación que fija ingreso mínimo en 550 mil pesos brutos

La Comisión del Trabajo aprobó y despachó a su par de Hacienda el proyecto de ley de Ingreso Mínimo Garantizado enviado por el Gobierno de Sebastián Piñera en el contexto de su llamada "agenda social", que busca dar solución a la crisis que vive el país desde el 18 de octubre.

El texto legal establece un subsidio mensual de cargo fiscal para los trabajadores dependientes, actuales o futuros, regidos por el Código del Trabajo, con contrato vigente y a una jornada completa superior a 30 horas semanales.

La instancia legislativa, que preside la diputada Gael Yeomans (Convergencia Social), aprobó una indicación que señala que, en el evento de tratarse de trabajadores contratados o subcontratados por empresas cuyos ingresos por ventas excedan las 75 mil UF, será de cargo del empleador la implementación del aumento de la remuneración.

En la ocasión, y pese a las críticas de inconstitucionalidad por parte del oficialismo, también se aprobó también una indicación presentada por parlamentarios de oposición que elevó en más de 200 mil pesos la propuesta del Ejecutivo, fijándolo en 550.336 mil pesos brutos.

Cabe recordar que la iniciativa del Presidente Sebastián Piñera instaba a elevar el ingreso a 350 mil pesos brutos vía subsidio.

El ministro de Desarrollo Social, Sebastián Sichel, presente en la instancia legislativa, calificó la medida de "irresponsable".

"Cuando la admisibilidad de un proyecto pasa a ser como un juego. No solo me preocupa decir que es inadmisible (...) sino que me parece irresponsable que esa decisión se tome porque se tiene una mayoría dentro del Congreso", comentó Sichel, citado por el diario La Tercera.

Sus dichos fueron compartidos por el diputado UDI Patricio Melero, quien tildó derechamente de inconstitucional la indicación y el proyecto. "Este proyecto afecta el numeral cuarto de la Constitución el cual establece que la potestad de fijar remuneraciones solo debe caer en el Presidente", aseguró.

Por su parte, la diputada Yeomans valoró a través de su cuenta de Twitter la aprobación de la comisión que preside.