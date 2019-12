Corte Suprema mantuvo prisión preventiva a profesor imputado por daños en el Metro

La segunda sala de la Corte Suprema rechazó, de manera unánime, el recurso de amparo del profesor imputado por daños a los torniquetes de la Estación San Joaquín del Metro.

De esta forma, Roberto Campos, que enfrenta el delito de daños y una infracción a la ley de seguridad del Estado, deberá seguir en prisión preventiva en la cárcel de alta seguridad de la capital.

"Se trata de una situación que escapa al marco propio del artículo 21 de la Constitución, que exige que exista alguna resolución o algún acto legal que entonces conspire contra la libertad personal o la seguridad individual. En este caso, la situación planteada no calza dentro de los requisitos planteados, tal como yo lo he dicho, y no estamos en una privación legal de libertad, sino que algo que es discutible y eso puede realizarse por las sedes normales", explicó el vocero del máximo tribunal e integrante de la sala, Lamberto Cisternas.

En esa línea, el fallo respaldó la decisión adoptada por la magistrada de primera instancia y resaltó que "que la acción de amparo otorgada por el artículo 21 de la Constitución Política de la República reconoce como presupuesto esencial una privación de libertad ambulatoria o amenaza a este derecho de carácter ilegal, esto es, antijurídico, requisito que no se divisa establecido claramente en este caso".

El profesor, en tanto, será reformalizado este 26 de diciembre por la Fiscalía Sur para precisar los hechos y recalificar el delito de daños a uno que incluya la infraestructura dañada.