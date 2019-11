Fiscal Guerra: No he recibido información de intervención de gobiernos extranjeros en crisis chilena

El jefe de la Fiscalía Metropolitana Oriente, Manuel Guerra, desmintió que el Ministerio Público maneje información sobre la presunta intervención de gobiernos extranjeros en la crisis social chilena, denuncia deslizada el fin de semana por el Presidente Sebastián Piñera en una entrevista.

El Mandatario apuntó en el diario El País que no descarta "nada" porque aseguró haber "recibido mucha información, alguna de ella de origen externo, que afirma que aquí hubo intervención de gobiernos extranjeros"; pero en un afán de ser "prudente", afirmó, entregó esa información a la Fiscalía.

"Por lo menos yo no tengo ninguna información al respecto, hasta donde sé tampoco se maneja en la Fiscalía; a lo mejor la lleva otro fiscal. A mí directamente no me ha llegado nada, entiendo que al fiscal nacional tampoco. No sé si alguna otra fiscalía regional en particular, pero hasta donde sé no nos ha llegado información de esa índole", contradijo Guerra en El Diario de Cooperativa.

En tanto, sobre la presunta actuación de "grupos organizados" en diversos hechos de violencia, como los ataques a estaciones del Metro de Santiago, "en general es algo que no podemos descartar, es una línea de investigación que se debe llevar adelante".

"Nos llama la atención la sincronización con la que se produjeron estos ataques, el hecho de que se dieron en un momento determinado con muy poca diferencia horaria", apuntó el persecutor.

"Carabineros ha actuado en apego a la ley, pero hay situaciones delicadas"

En cuanto a la violencia acusada por manifestantes contra el actuar de la policía uniformada, comentó que hay que "tener en consideración" que a "Carabineros le corresponde el control del orden píblico, y cuando ve una manifestación numerosa en la cual algunos elementos actúan muy violentamnete, uno entiende que Carabineros debe hacer uso de los mecanismos de disuasión existentes".

"Creemos que Carabineros ha actuado en estricto apego a la ley, en general, pero sí tenemos situaciones delicadas y hemos visto resultados bastante lamentables, personas con traumas oculares severos", expuso".

Por ello, subrayó que "es bueno moderar el uso de otro tipo de elementos, y entiendo que es el llamado que el propio Gobierno le hizo al general director en cuanto a revisar el uso de escopetas antidisturbios, y él anunció que iban a tratar de hacer uso más restrictivo. No nos parece adecuado que se haga uso de esos elementos".

La semana pasada, Guerra anunció que 14 funcionarios de Carabineros serán formalizados por delito de torturas en contra de manifestantes. Para la Fiscalía "siempre es doloroso tener que perseguir a carabineros con los que trabajamos todos los días, entendemos su misión, pero tenemos la responsabilidad de velar por el correcto y estricto apego al cumplimiento de la ley", manifestó el persecutor.