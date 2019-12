Fiscalía ha ofrecido salidas alternativas a 133 acusados por saqueos que no tenían antecedentes

Desde que estalló la crisis social, la Fiscalía Metropolitana Centro Norte ha solicitado audiencias de suspensiones condicionales de procedimientos judiciales para un total de 133 personas imputadas por saqueos, que no cuentan con antecedentes penales, por lo que no irán a juicio oral.

Ante esta cifra, y luego de las críticas que ha formulado el Gobierno contra el Ministerio Público por ofrecer salidas alternativas, desde la Fiscalía Nacional descartaron que se trate de una instrucción del jefe del organismo, Jorge Abbott, y atribuyeron esta situación, al menos en la Fiscalía Centro Norte, a una decisión del jefe de esa repartición, Xavier Armendáriz.

Marta Herrera, vocera de la Fiscalía Nacional, aseguró que "no existe esa resolución por parte de la Fiscalía y, en definitiva, como son casos que están fuertemente radicados en una Fiscalía regional, más bien la pregunta tiene que hacerse ahí; no podemos responderla nosotros".

"Lo que sí puedo decir es que no existe una instrucción del fiscal nacional en caso alguno de aplicar esta salida. No existe instrucción en torno a las salidas que se dan a los casos de suspensiones condicionales de robo en lugar no habitado", agregó.

No obstante, Abbott planteó esta semana en Cooperativa que se debe diferenciar las responsabilidades en estos casos, apuntando que "respecto de aquellas personas que ingresaron una vez que el supermercado ya abierto y sustrajeron algunas especies, no nos pidan las penas del infierno".

"Al negar salidas alternativas a esas personas y otorgárselas a otras se está generando la promesa casi autocumplida del nuevo sistema de procesal penal que va a ser una máquina de moler carne de gente pobre", agregó entonces.

Asociación de Fiscales respalda salidas alternativas

Desde la Asociación de Fiscales, el presidente del gremio, Claudio Uribe, respaldó la decisión de optar por suspensiones condicionales en ciertos casos de este tipo.

"Las salidas alternativas son una posibilidad real establecida por la ley cuando hablamos del universo de penas bajas. Cualquiera que sabe que una persona arriesga penas bajas y no tiene antecedentes penales, no va a ir a la cárcel", afirmó.

En ese sentido, fustigó que "las críticas que hay a la Fiscalía por casos súper específicos en relación al total de casos, por haber ofrecido salidas alternativas, creemos que son críticas destinadas a sacar el foco de donde corresponde, que es el control de la situación, que no le corresponde al Ministerio Público".

El próximo jueves y viernes habrá un consejo nacional de fiscales, instancia en que revisarán todos los protocolos que se están utilizando durante la crisis social y se abordará el avance de las distintas investigaciones.