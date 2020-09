El senador PPD Felipe Harboe consideró cuestionable y desproporcionado el acuerdo de reparación económica firmado entre el Gobierno y los camioneros, que significó este miércoles el fin de la paralización de los transportistas, que se extendió por casi una semana. "No hay trabajadoras y trabajadores chilenos que tengan este tipo de beneficios. ¿Qué pasa con los niños muertos a causa de una 'bala loca'? ¿Qué pasa con las decenas de personas que perdieron su vista a manos del agente del Estado? ¿Qué pasa con un conjunto de personas que son víctimas de delitos pero que como no tienen la fuerza para cortar las carreteras no tienen estos beneficios? No parece una solución adecuada ni proporcional para el momento en que estamos viviendo", dijo el ex subsecretario del Interior: "Al final del día, parece que éste no era un problema de seguridad (para trabajar en las rutas), sino un problema de recursos", advirtió.

LEER ARTICULO COMPLETO