Histórica marcha de un millón de personas coronó una semana completa de manifestaciones

La intendenta metropolitana Karla Rubilar afirmó en Cooperativa la denominada "marcha más grande de Chile" reunió este viernes a un millón 200 mil personas en el centro de Santiago, destacando el carácter pacífico de la manifestación que coronó una semana de manifestaciones a lo largo del país.

La autoridad metropolitana confirmó que "tenemos más de un millón de personas en esta marcha, ya estamos haciendo las estimaciones en un millón 200 mil personas, completamente pacífica".

"A mí me emocionó", admitió Rubilar sobre la multitudinaria marcha.

"Es una marcha llena de niños, de jóvenes, de adultos mayores, sin banderas de partidos políticos, donde claramente acá está representado Chile, está representado Santiago, no hay nadie que se pueda adjudicar este millón 200 mil personas", destacó.

"Hoy Chile cambió", expresó Rubilar, reconociendo que "todos los políticos tenemos que hacer una reflexión muy profunda de por qué tenemos esta crisis de representatividad, de por qué tenemos esta crisis de confianza que no es solamente en los políticos".

[Video] La multitud que avanza hacia Plaza Italia... Y la impresionante multitud congregada ya en Plaza Italia. #LaCooperativa pic.twitter.com/0BnpHj324s — Cooperativa (@Cooperativa) October 25, 2019

Al finalizar la protesta, hubo incidentes aislados en la Alameda protagonizados por descolgados que empañaron la masiva manifestación, ante lo cual Rubilar comentó que son "personas que no entienden nada y que creen que el camino es la violencia y la destrucción".

Llegó el carro lanza agua a San Fco. también lanza gases @Cooperativa #MarchaCooperariva pic.twitter.com/zqecNU9HM8 — Kassandra (@KassWidemann) October 25, 2019

"No aspiro a ser candidata a nada", aunque no descarta llegar al gabinete

En medio de la crisis generada por las protestas en la Región Metropolitana, la intendenta Rubilar le notificó el domingo pasado al Gobierno que no renuncia a su cargo para asumir una candidatura a gobernadora regional en la elección del próximo año.

Respecto a esta decisión y la emoción expresada por la marcha, la jefa metropolitana descartó algún "cálculo político", reiterando que renunció a ser "legítimamente candidata a gobernadora de la Región Metropolitana, debí haber renunciado (ayer) si quería hacerlo, no lo hice, lo anuncié el día domingo, no lo anuncié ahora viendo esta multitudinaria marcha".

"Sentí que tenía que quedarme a reconstruir. No aspiro a ser candidata a nada, ya no voy a ser candidata a gobernadora. Si me preguntan si quiero ir al Parlamento, lo desecho inmediatamente. No es mi intención", enfatizó.

Eso sí, sobre la posibilidad de llegar al gabinete del Presidente Sebastián Piñera, Rubilar recalcó que ser convocada no depende de ella, aunque no lo descarta si llegara a ocurrir, pese a admitir que "estoy feliz en la intendencia".

"Esa es una decisión presidencial (...) no depende de uno, pero claramente uno nunca se podría restar en una crisis, menos en una como ésta y en una oportunidad tan grande como ésta", aseveró.