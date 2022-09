Ministra Tohá: El derecho a quemar buses y a romper semáforos no existe

La ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, condenó con fuerza los hechos de violencia que se han registrado en los últimos días, en el marco de protestas estudiantiles, en el centro de la capital, que se han saldado con micros quemadas y también con afectación al normal funcionamiento del Metro de Santiago.

En entrevista con El Diario de Cooperativa, sostuvo que "desde Interior tenemos como primer propósito reconducir la forma como llevamos la convivencia en el país, por un cauce de respeto, que significa que los derechos de las personas se puedan ejercer".

"Entre ellos está el derecho a la manifestación", dijo, "pero el derecho a quemar buses y a romper semáforos no existe y atenta contra el derecho de las personas a vivir seguras y tranquilas en el espacio público, e incluso atenta contra el derecho de los demás a manifestarse".

El objetivo del Ministerio, explicó, "significa no solo reafirmar los derechos, sino también que hay límites", ante lo cual reprochó que "en la sociedad chilena se han estado rompiendo muchos límites y tenemos que hacer no solo una declaración, sino que hay que explicitarlos y hacerlos cumplir", adviertiendo: "Vamos a emplear las herramientas legítimas que tiene le Estado para que esos límites se restituyan".

En el mismo sentido, afirmó que "no es legítimo" que las protestas pretendan interrumpir el servicio del Metro. "Podría entenderse en situaciones muy excepcionales, cuando ha fallado la democracia, la escucha, y en el momento actual no es el caso", agregó.

A juicio de Tohá, "gran parte de los grupos que hacen estas acciones no están buscando una demanda, sino generar un ambiente (similar al que había) previo al 18 de octubre", frente a lo que garantizó que "el Gobierno no va a perderse y no confundirá las legítimas demandas estudiantiles, que las hay en muchos planos, con las estrategias de grupos radicales que quieren generar un clima de tensión".

"La gente quiere derechos sociales, más seguridad, que el país económicamente vaya teniendo logros, pero eso requiere que entre todos nos respetemos", insistió.

"NO NECESITAMOS OTRO ESTALLIDO"

El estallido social de octubre del 2019 tuvo en su origen manifestaciones estudiantiles, principalmente de secundarios, que fueron escalando las tensiones precisamente en el Metro, impulsadas por las evasiones masivas a los torniquetes y la actuación policial.

Sin embargo, "esta situación es muy diferente a la que hubo cuando se desarrolló el estallido social, que fue una expresión ciudadana por un reclamo de cambios en la sociedad", desestimó la ministra. "Acabamos de tener un tropiezo gigantesco a propósito de esos cambios (en el plebiscito de salida)", pero "si queremos ser coherentes con lo que nos dijo la ciudadanía en ese estallido, lo que necesitamos no es otro estallido, sino dar respuesta a las demandas ciudadanas construyendo mayorías", emplazó, remarcando que la violencia entorpece ese camino.

Y aunque "ningún elemento hoy está para que se genere un nuevo estallido, los incidentes -subrayó- no tienen que estallar a ese nivel para ser molestos, causar daño, generar víctimas, y eso lo tenemos que evitar".

Tohá fue consultada además por unas declaraciones que formuló el 16 de octubre del 2019, dos días antes de que estallaran las protestas, el Presidente Boric, entonces diputado, quien opinó en Twitter que "todo acto de desobediencia civil es rechazado por quienes no quieren que las cosas cambien" y que "la evasión masiva no se soluciona reprimiendo sino enfrentando el problema de fondo".

"No quiero hacer exégesis de declaraciones del Presidente de 10 años atrás, pero hablar de desobediencia civil no es lo mismo que habla de vandalismo, delincuencia, quema de buses o rotura de semáforos", comentó la secretaria de Estado.

Sobre cómo afrontar la violencia en estos contextos, expuso que "tenemos que actuar políticamente de manera coherente, porque estas cosas no se resuelven solo operativamente (...) lo hará la política pública, que logremos sacar el Ministerio de Seguridad, que tengamos un acuerdo transversal de los límites de la manifestación, de la acción policial", expuso, apuntando que "se trabaja en todas las dimensiones, en la inteligencia policial, la política, en una lectura de lo que pasa en la sociedad chilena".

Aquello, no obstante que "desde el punto de vista operativo ha habido bastantes mejorías: ha habido detenidos, una actuación policial dentro de límites aceptables, que el intento de paralizar la ciudad ayer no se logró, sí hubo impacto y molestias para la población, que lamento profundamente y ofrezco disculpas a la ciudadanía".

Expresó, asimismo, que "Carabineros tiene una misión y cuenta con el respaldo del Gobierno, y el Gobierno también le exige que la cumpla, y se debe cumplir dentro de los carriles de la legalidad y los procedimientos que la policía tiene; y eso creo que la policía lo ha sentido fuertemente en estos meses de Gobierno".

"LA CRIMINALIDAD SE HA SOFISTICADO"

Tohá, como responsable política de la seguridad pública del país, abordó igualmente la situación de la delincuencia que aqueja a las personas.

"A la ciudadanía le cuesta entender por qué hemos llegado a esta situación: porque en los últimos años el nivel de sofisticación de violencia y de armas con que actúa la criminalidad ha dado un salto impresionante, y ha sucedido en paralelo a un momento cuando las policías han enfrentado un desencuentro importante con la ciudadanía con motivo del estallido y una lentitud en la respuesta para fortalecerlas y modernizarlas. A este Gobierno le tocó asumir las consecuencias de eso, y tenemos la tarea de revertirlo", analizó.

En ese marco, puntualizó también que "hay un problema con la sobrecarga de la Fiscalía", y que mientras "la sofisticación del crimen" no ha ido enfrentada a una "modernización policial suficiente", provoca que "muchas veces el trabajo investigativo no esté a la altura de los estándares que exigen los juzgados, y eso hace que una vez se llegue al tribunal haya derrotas una y otra vez".

ESTADO DE EMERGENCIA EN LA MACROZONA SUR

La última jornada el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, informó que el Presidente Boric solicitará una nueva prórroga del estado de excepción constitucional de emergencia que rige desde mediados de mayo en las provincias del Biobío y Arauco, en la Región del Biobío, y en la totalidad de la Región de La Araucanía.

Al respecto, la ministra Tohá comentó que "se ha trabajado en los últimos meses en anticipar los escenarios y condiciones que permitan en algún minuto levantar el estado de emergencia, pero nuestro tema aún es no poner eso en el horizonte, sino seguir haciéndonos cargo de mejorías y perfeccionamiento en la manera como se actúa en las zonas bajo estado de emergencia".