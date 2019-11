Programa de EE.UU. destacó protestas en Chile con gancho a Piñera

Las manifestaciones en Chile llegaron hasta The Daily Show, uno de los programas de actualidad y comedia más reconocidos de Estados Unidos.

Hablando de las diversas protestas alrededor del mundo, Trevor Noah, el conductor del espacio, destacó que "las protestas antigubernamentales están incluso afectando a uno de los países más estables de Latinoamérica: Chile".

Luego de mostrar un clip de noticias con escenas de las multitudinarias manifestaciones, incluida la visita del Presidente Sebastián Piñera a la pizzería de Vitacura, Noah profundizó en lo que ocurre en el país.

"Mientras los chilenos están protestando por no poder cubrir los servicios básicos, el presidente estaba cenando en un elegante restorán. Hablemos de ser sordo. No puedes estar comiendo comida elegante frente a gente en dificultades. Deberías usar Uber Eats ¡Deberías pedirlo por delivery!", bromeó el animador.

"La frustración en Chile alcanzó un punto clave cuando el Gobierno anunció un aumento en las tarifas del Metro. Lo que hace sentido, porque este tipo de medidas siempre afectan a las clases trabajadoras más porque los ricos no necesitan el transporte público. No saben lo que es estar apretados en un caluroso carro del Metro sentado al lado de una persona que se masturba. No, la gente rica anda en limusinas con aire acondicionado y se sientan al lado de un elegante masturbador de limusina...oh la la", sostuvo el conocido comediante sudafricano.

Para cerrar el tema, Noah agregó que "si tuviéramos más tiempo, podríamos hablar de cómo Chile muestra que los disturbios civiles (manifestaciones) son un subproducto inevitable de la desigualdad extrema" y luego pasó al Líbano, donde las multitudinarias protestas llevaron a la renuncia del primer ministro Saad Hariri.