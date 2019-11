Rector Vivaldi pide deponer la toma de la casa central de la Universidad de Chile

El rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi, llegó a la casa central para dialogar con los estudiantes que mantienen tomado el edificio desde la mañana de este jueves.

El propósito de la visita del rector es solicitarles cesar la ocupación del recinto, dado que la misma rompe con la armonía de la comunidad que, a su juicio, debe mantenerse organizada frente al contexto social.

Las autoridades de la casa de estudios se encuentran en una asamblea con los estudiantes, quienes han planteado sus argumentos, afirmando que la toma sí representa un espacio de organización de la comunidad estudiantil.

"La idea que está presente en el ADN de la Universidad de Chile desde siempre es una idea que enfatiza la relación entre la universidad y la sociedad en su conjunto. Esa relación va a ser incluso mucho más importante e intensa en estos días y tiene que serlo, y la pregunta es si acaso con esta toma de casa central uno puede pensar que se está ayudando a ese objetivo o qué", planteó Vivaldi.

"No solo nosotros, si no que mucha gente que vino de afuera fueron muy categóricos en decir que no va a ayudar a ese objetivo", añadió el rector.