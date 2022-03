Violencia en la Plaza Italia: "No podemos esperar que haya un locatario muerto para reaccionar", dicen gremios

Los gremios gastronómicos y de emprendedores lamentaron como nuevamente "La Antigua Fuente" (ex Fuente Alemana) fue afectada por los manifestantes que se congregaron en Plaza Italia durante una protesta autorizada este viernes por la Delegación Presidencial.

La entrada del reconocido local de comida fue incendiada por vándalos que se encontraban en la denominada "zona cero" y, aunque personal de Carabineros logró dispersarlos, los trabajadores del lugar y los dueños, Carlo y Mauro Siri, se vieron afectados debido al monóxido de carbono presente en el interior, siendo trasladados a un recinto asistencial.

#Santiago: personal de Control de Orden Público extingue incendio provocado por grupo de personas en frontis de local ubicado en inmediaciones de Plaza Baquedano, logrando en coordinación con personal SAMU, rescatar a tres trabajadores que se mantenían en el interior. pic.twitter.com/XTitGW8v6c — Carabineros Prefectura Central (@CarabPrCentral) March 26, 2022

Carlos y Mauro estan bien tras el intento de incendio de su local, las pymes y emprendedores los defenderemos BASTA!! pic.twitter.com/IUPQNHMDpz — Juan Pablo Swett 🟡 (@juanpabloswett) March 26, 2022

Máximo Picallo, presidente de la Asociación Chilena de Gastronomía (Achiga), a través de una declaración, aseguró que "la violencia en el sector de Plaza Italia no se ha detenido ni se detendrá, mientras no haya una acción decidida para frenar el vandalismo que ha ido matando a ese sector", y agregó que "no bastan las expresiones de buena voluntad del gobierno y las autoridades para abordar este tema".

Picallo evidenció que "los violentistas trataron de incendiar ayer la ex Fuente Alemana, con personal en su interior y generaron destrozos en el barrio Lastarria, obligando a cerrar los restaurantes", y apuntó que "el rubro necesita funcionar con normalidad, con tranquilidad, sin la amenaza constante de ser atacados, cada viernes. La restitución del orden público es fundamental".

"Cómo puede ser que llevemos dos años y medio de este nefasto ritual y el Estado se mantenga perplejo e incapaz de resolver el problema", exhortó, e hizo un llamado a las autoridades a "definir un plan, en conjunto con los locatarios", porque "no podemos esperar a que haya un locatario muerto para reaccionar".

Mientras que desde la Multigremial Nacional de Emprendedores señalaron que todos los viernes "los trabajadores de la Antigua Fuente deben enfrentarse a la violencia descontrolada. Si no se intensifica la seguridad en el sector, todas las MiPymes y los emprendimientos de la Zona Cero desaparecerán".

Además, publicaron videos donde queda al descubierto los destrozos sufridos en Barrio Lastarria.

Las pymes están en absoluto abandono. Con esta violencia, no hay emprendimiento que resista. pic.twitter.com/IZ62QdvINw — Multigremial Nacional de Emprendedores (@MultigremialN) March 26, 2022

ORREGO SOLICITÓ CONTINUAR CON PROYECTO ALAMEDA-PROVIDENCIA

También reaccionó a estas nuevas manifestaciones el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, quien propuso al Gobierno continuar con el proyecto eje Alameda-Providencia, que elimina la rotonda del monumento al General Baquedano y reestructura este sector, para así evitar las protestas.

"Le quiero proponer al Gobierno, lo hice en privado y lo quiero hacer hoy en público, que retomemos el proyecto Alameda-Providencia. Que hagamos una remodelación completa de Plaza Italia", puntualizó la autoridad regional.

En esta línea, indicó que este trabajo debe realizarse "no solamente desde el punto de vista urbanístico, sino que también dándole un nuevo significado histórico al lugar".