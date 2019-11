Violento enfrentamiento entre vecinos y saqueadores en La Cisterna

Durante la noche de este jueves, vecinos del paradero 27 1/2 de la Gran Avenida, cercana a la intermodal La Cisterna, agredieron y expulsaron a sujetos acusados de protagonizar una serie de saqueos en el sector, afectado frecuentemente por vándalos desde que estalló la crisis social y cuyos habitantes acusan una presencia policial nula.

Carolina, una de los habitantes del sector, comentó a Cooperativa que la turba de delincuentes "vino y empezó a saquear el Tottus que está como a una cuadra de distancia (que ha sido vandalizada en varias ocasiones) y el Pronto Copec. Destruyeron todo, la bomba está inservible".

Cuando los sujetos atacaron la estación de servicio del sector, decenas de personas decidieron salir a las calles con objetos contundentes y se agruparon para poder "controlar" los ingresos a los sectores cercanos a sus casas.

"Les pegaron (a los delincuentes), les quitamos cuatro autos, se los dimos vuelta, se los destrozamos y arrancaron. Era una batalla campal", admitió la mujer, que cifra en al menos seis los supuestos saqueadores lesionados.

"Vamos a tener que turnarnos para que no nos quemen la bomba, porque ni no imagínense, explota", manifestó Carolina, que cifra en "más de 100" los vecinos que se encuentran en el lugar, que -por el momento- no registran heridos.