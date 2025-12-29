Declarada "humedal urbano", la Laguna de Aculeo tendrá nueva protección y desafíos de gestión

El alcalde de Paine, Rodrigo Contreras (UDI), celebró este lunes en Cooperativa la declaración de la Laguna de Aculeo como humedal urbano, asegurando que se logró gracias a un trabajo de años y que conlleva importantes desafíos de cara al futuro.

En entrevista con Lo Que Queda Del Día, el jefe comunal comentó que el proceso fue "un camino bastante largo que iniciamos por el 2022, cuando de la Laguna solo quedaba su recuerdo y era un vestigio de lo que es el cambio climático y cómo azota nuestro país".

"Estaba completamente seca la Laguna, no había agua, no había nada", puntualizó Contreras, que explicó que la prioridad fue proteger el lecho para asegurar su viabilidad futura, previendo el regreso del agua y evitando que la zona fuera ocupada por asentamientos humanos u otras actividades que pudieran comprometerla.

La recuperación de la Laguna de Aculeo se ha logrado producto de lluvias significativas registradas en 2023 y 2024, con más de 700 milímetros, lo que permitió -dijo el alcalde- que "volviera a aflorar el espejo de agua, dejando parámetros nuevos que permitieron y facilitaron el proceso de declaración de humedal por parte del Ministerio".

La Laguna de Aculeo en Paine fue reconocida como humedal urbano, garantizando su conservación y revitalización para las futuras generaciones. (FOTO: M. Medio Ambiente)

Un compromiso con la gestión del agua y la biodiversidad

Esta declaración abarca 1.107,5 hectáreas, incluyendo el espejo de agua, las riberas, y partes de los esteros Pintué y Santa Marta, siendo el humedal urbano número 16 de la Región Metropolitana y el primero en Paine.

La declaratoria otorga una "protección jurídica a una zona geográfica que está delimitada con coordenadas", explicó el jefe comunal, y reconoc su "valor ecológico, un valor que aporta al medio ambiente no solo de Paine, sino que de la Región Metropolitana en su conjunto, y -por qué no decirlo- del país".

"Aquí hay un valor ecológico, una biodiversidad, flora y fauna que hay que proteger y que hay que cuidar", afirmó el gremialista en Cooperativa.

Los pasos a seguir

El siguiente paso crucial, según el alcalde Contreras, es la elaboración de una ordenanza local que establezca los "mecanismos de conservación" para proteger el cuerpo de agua en sus distintos escenarios, sean de abundancia o de escasez, como la experimentada este 2025, en que llovió un 50% menos que el año anterior.

"Vamos a tener que sentarnos a conversar y que todos los intervinientes puedan poner sus intereses sobre la mesa, transparentarlos y en función de eso establecer los acuerdos que se requieren", afirmó el líder de la comuna de Paine, haciendo hincapié en la importancia de la participación ciudadana y el diálogo entre todos los actores involucrados.

La declaratoria oficial del Ministerio de Medio Ambiente blinda el espejo de agua, riberas y esteros asociados a Aculeo, marcando un precedente vital para la biodiversidad y el equilibrio hídrico regional. (FOTO: M. Medio Ambiente)

El objetivo es compatibilizar los usos del agua, incluyendo el agrícola (fundamental para la producción de sandías, un pilar económico y de seguridad alimentaria regional), y el turístico, asegurando la sostenibilidad del ecosistema.

Este hito representa un avance para la protección ambiental en Chile, sumando la Laguna de Aculeo a los 141 humedales urbanos declarados a nivel nacional, abarcando más de 17.000 hectáreas bajo la Ley 21.202, que dota de herramientas legales para la sustentabilidad y el respeto del régimen hidrológico.