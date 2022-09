Maisa Rojas y Diego Pardow despliegan agenda de sustentabilidad en Estados Unidos

La ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, fue invitada a guiar la discusión sobre "Pérdidas y Daños" durante la próxima Conferencia de las Partes (COP) de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático: la COP27, que se realizará entre el 6 y el 18 de noviembre en Sharm El Sheikh, Egipto.

Según explicó Rojas -que integra la delegación que acompaña al Presidente Gabriel Boric a la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York-, el concepto de "pérdidas y daños" alude a los impactos producidos por la combinación del cambio climático antropogénico y la variabilidad climática natural.

"Es un gran honor para mí aceptar esta invitación y ayudar a guiar esta discusión. Es un tema muy sentido y hay muchas expectativas de que pueda ser tratado en el marco de las conversaciones que se dan en las COP. Estoy muy entusiasmada de poder ayudar en esta discusión", dijo la ministra, que asumirá esta tarea junto a Jennifer Morgan, exjefa ejecutiva de Greenpeace y actual comisionada del clima de Alemania.

I also feel very honored to have been given this task to facilitate discussions around loss and damage at #COP27 And very happy to be sharing this role with @climatemorgan https://t.co/rEip7iD3GJ