Arrancó la marcha blanca del Puente Industrial sobre el río Biobío

Este martes se dio inicio a la marcha blanca del Puente Industrial sobre el río Biobío, en un proceso que comenzó con el cierre de la salida del cruce ferroviario Boca Sur hacia la ruta 160 y la habilitación de los ramales de conexión, que serán de uso gratuito, con el objetivo de que los automovilistas que utilizan la salida por Daniel Bermar se acostumbren a usar la nueva estructura de forma correcta antes de la inauguración prevista para la segunda semana de septiembre.

Así lo explicó el alcalde de San Pedro de la Paz, Juan Pablo Spoerer: "Esta es la primera fase de un total de tres de aquí a que el puente ya comience su marcha blanca definitiva. Esta primera fase supone la habilitación de la oreja que permite el paso desde Boca Sur en dirección San Pedro y Concepción por la ruta 160. Posteriormente va a haber una habilitación para acceder desde Boca Sur hacia dirección Hualpén-Talcahuano y también para tomar la oreja que permite no solamente ir en dirección Boca Sur-Coronel, sino también la gente que viene desde Coronel ingresar a Boca Sur".