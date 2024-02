Brigada de la PDI se hizo viral por chascarro en competencia internacional UAE SWAT Challenge

Un equipo de cinco mujeres de la la Policía de Investigaciones (PDI) representó a Chile en la competencia internacional UAE SWAT Challenge, organizada por la Policía de Dubai en los Emirátos Árabes, pero las chilenas se hicieron virales por un percance durante el evento.

Las integrantes de la Brigada de Reacción Táctica de la PDI debían completar un circuito con distintos desafíos, pero en uno de ellos se quedaron varios minutos más de lo esperado.

La prueba consistía en atravesar con una tirolesa sobre una piscina. Sin embargo, solo una de las funcionarias lo logró en el primer intento.

Chile 🇨🇱 fielded an all-women team at the UAE SWAT Challenge of 2024.

Después de varios minutos, en los que se les decontaron puntos por soltarse y dejar caer sus armas, las representantes chilenas decidieron pasar una por una y lograron avanzar con éxito la prueba.

A esa altura, las chilenas ya contaban con el apoyo tanto el locutor de la competencia como del público y de los policías de otros países.

The most famous SWAT competition is about to begin! and we are very proud that for the first time a @PDI_CHILE female-only team 💪is representing Chile 🇨🇱



¡Les deseamos el mayor éxito al equipo 100% femenino de la PDI que participa en el 🇦🇪 UAE SWAT Challenge!