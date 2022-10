La Policía de Investigaciones (PDI) llevará a cabo un seminario internacional sobre ciberseguridad con la finalidad de relevar la importancia de contar con herramientas para combatir este crimen.

"La PDI mantiene una preocupación permanente frente al creciente desarrollo de la criminalidad transnacional, y en este caso, específicamente de aquella que abarca campos informáticos, por lo que las instancias de educación digital, no solamente para organismo del Estado o instituciones privadas, sino también público en general, forman parte de nuestro objetivo", detalló el jefe nacional de Cibercrimen, prefecto Luis Silva.

"V Seminario Interior de Ciberseguridad Seguridad: "Anticipación a Delitos Emergentes" se realizará los días 6 y 7 de octubre en la Escuela de Investigaciones de Chile, y contará con expertos para analizar los delitos y amenazas asociadas a este cibercrimen, quienes informarán al público, las FF.AA. y de Orden y Seguridad Pública, además de las empresas privadas sobre la importancia de contar con herramientas para combatir esta situación.

Además de las charlas, se realizará una Feria Tecnológica y Académica, que estará a disposición de los asistentes información sobre ciberseguridad de distintas empresas e instituciones.

Te invitamos, al 5° Seminario Internacional de Ciberseguridad.



Inscripción 👇🏼



Día 1: https://t.co/sQROT42mm2

Día 2: https://t.co/mBesvy9cAZ



Recomendaciones:

- No llevar mochila.

- No se permite fumar.

- No habrá estacionamientos para público general.https://t.co/JuUG9fpx2v pic.twitter.com/X797J8RPeD