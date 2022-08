Bomberos criticó a Maite Orsini por afirmar que "las violaciones proliferan en sus filas"

"Las violaciones y el acoso sexual proliferan en las filas de los Bomberos", dijo el lunes la diputada RD Maite Orsini en una intervención en la Cámara Baja; palabras que desataron una serie de cuestionamientos en redes sociales durante la pasada jornada y que ya este miércoles suscitaron reacciones formales.

La acusación de la parlamentaria -quien, de hecho, es voluntaria de la institución- se dio en el marco del debate sobre un proyecto de resolución para solicitar al Gobierno la entrega de una pensión de gracia a todos los bomberos que hayan cumplido 50 años de servicio. La iniciativa fue aprobada y sólo tuvo un voto en contra: el de Orsini.

En su intervención, la diputada acusó que "ellos (los bomberos) valoran su independencia, pero no quieren control sobre sus políticas de control de emergencias, no quieren establecer políticas de no discriminación, ya que todavía hay compañías de bomberos en nuestro país que no permiten el acceso de las mujeres a sus filas".

"Es la única institución en Chile que sigue discriminando arbitrariamente a las mujeres y a las diversidades para ingresar a sus filas (...) No quieren rendir cuentas sobre los gastos que efectúan ni quieren establecer protocolos de acoso sexual, aunque las violaciones y el acoso sexual proliferan en las filas de Bomberos", declamó la frenteamplista.

Bomberos @BomberosdeChile ¿qué opinan de acusación de @MaiteOrsini? “violaciones proliferan en las filas de los bomberos” acusaciones son graves. Si diputada tiene evidencia está obligada a ir a la justicia (y la aplaudo). Si no la tiene, seria grave difamación contra Bomberos pic.twitter.com/r5rqWrZALg — Felipe Kast (@felipekast) August 9, 2022

"UNA AFRENTA A LOS BOMBEROS Y BOMBERAS"

Tales dichos tuvieron respuesta este miércoles por parte de la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos de Chile, que en una declaración pública los consideró "una afrenta a los más de 52 mil bomberos y bomberas de todo el país, entre ellas 11 mil mujeres, de las cuales 27 son superintendentas, 10 comandantes, 41 capitanes, y 296 tenientes, a las que se suman 216 directoras de compañías y 126 consejeras de disciplina, las mismas que visten orgullosas su uniforme".

"Dichas aseveraciones muestran sesgos y desconocimiento absoluto respecto a las políticas de equidad de género aplicadas por la institución", agregó Bomberos, dando como ejemplo que desde 2019 se implementó "un protocolo para prevención e investigación de actos de acoso o abusos al interior de los mismos" y también "se formó una Comisión Especial de Equidad de Género integrada por una bombera representante por cada región del país".

"La Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos de Chile lamenta profundamente este tipo de declaraciones que intentan enlodar la honra de bomberas y bomberos y reitera su absoluta adhesión al respeto irrestricto a todas las personas, sin distingo de género y, consecuentemente, rechaza y condena toda transgresión a estos valores", cierra el documento.

AHORA | 🔴 Declaración de Bomberos de Chile ante los dichos de la Diputada Maite Orsini. https://t.co/o8AZiSVn4L pic.twitter.com/YNIoXwNscD — Bomberos de Chile (@BomberosdeChile) August 10, 2022

DIPUTADOS REPUBLICANOS IRÁN A LA COMISIÓN DE ÉTICA

Las declaraciones de Orsini también motivaron reacciones parlamentarias: diputados del Partido Republicano la denunciaron a la Comisión de Ética de la Cámara Baja.

Los parlamentarios Cristián Araya y Mauricio Ojeda -ambos bomberos- junto a Chiara Barchiesi calificaron las expresiones de Orsini como injustas e injuriosas, señalando que atentan contra "el honor de los miles de voluntarios de la institución".

"La diputada Orsini falta a la verdad y enloda de forma gratuita y sin ningún fundamento a Bomberos de Chile, la institución más valorada por los chilenos", dijo Araya.

"No puede ser gratis que un congresista se escude en su fuero parlamentario para denostar impunemente y causar un daño a la imagen de una institución. Además, sus afirmaciones no se ajustan a la realidad, ya que Bomberos rinde sus gastos, mantiene protocolos y no discrimina", añadió Araya.

🚨Los parlamentarios @BarchiesiDip @cristian_arayal y @mauricio_ojedar (ambos bomberos) calificaron como “inaceptables e injuriosas” las afirmaciones de la diputada Orsini contra Bomberos👎



📌Lee los detalles aquí 👇https://t.co/IrikPbwXWQ pic.twitter.com/go4QKYFmM5 — Diputados Republicanos (@DipRepublicanos) August 10, 2022

ORSINI REAFIRMA DICHOS

Pese a las críticas, la aludida Maite Orsini defendió sus declaraciones en el hemiciclo y, vía Twitter, respondió al senador Felipe Kast (Evópoli), quien la había instado a acudir a la justicia en caso de tener pruebas de sus dichos.

"Quizás el senador no lee la prensa o simplemente no le importan los temas que afectan a las mujeres pero, según datos de la Fundación Yo Te Creo, el 46 por ciento de las bomberas ha sido víctima de abuso sexual o violación", escribió la diputada en la red social.

"Cuando tomé conocimiento de esta información trabajé, en conjunto con el Ministerio de la Mujer, un proyecto para establecer protocolos de acoso sexual en bomberos, que fue aprobado en la Cámara en marzo. Sin embargo, no ha avanzado su tramitación en el Senado", explicó.

También citó a Corporación Justicia Libre, señalando que han "recopilado más de 300 fallos de cortes del país que resuelven reclamos por acoso, maltrato, discriminacion y violencia de género. 2/3 de ellos son condenatorios para los cuerpos de bomberos y actualmente tienen causas vigentes en Fiscalía", añadió.

Ante esto, le pidió al senador Kast, "en nombre de las voluntarias abusadas, violadas y discriminadas, que se retracte y pida perdón no a mí, sino a ellas. Se escandalizan cuando se habla de bomberas abusadas dentro de la institución, pero no porque hay bomberas abusadas dentro de la institución", advirtió.

"Valoro y respeto la labor que realizan, desinteresadamente, miles de bomberos y bomberas en Chile y, por ellos, me importa que la institución se modernice respetando los mínimos de transparencia, la no discriminación y los protocolos de acoso, ¿es demasiado pedir?", cerró la representante RD, quien en octubre de 2019 -pocos días antes del estallido social- enfrentó una ácida polémica al afirmar, sin prueba alguna, que "hay parlamentarios que tienen vínculos con el narcotráfico".

MINISTRA DE LA MUJER DA RESPALDO

Las palabras de Orsini tuvieron también respaldo del Gobierno: la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana (Convergencia Social), afirmó que "es un hecho que hay graves acusaciones de discriminación y violencia sexual en Bomberos y también existen medidas legislativas presentadas".

"Estamos comprometidas a que toda institución esté libre de violencia, camino ya iniciado al anunciar la ratificación del Convenio 190 OIT", indicó la secretaria de Estado.