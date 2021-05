La presidenta del Colegio Médico, doctora Izkia Siches, tuvo a su hija el pasado jueves 21 de abril. A partir de ese momento, su Instagram se ha transformado en una real bitácora sobre el puerperio y temas que viven las madres luego del parto. A través de fotos representativas, ha mostrado cómo quedó su cuerpo luego del parto, cómo han sido los momentos de amamantar a su hija Khala, sobre los protocolos Covid-19 que restringían el acceso de su pareja a la sala, entre otros temas. "Siento que serás de mucho aporte ahora con respecto a estos temas tan importantes!! Como es la maternidad, lactancia, infancia temprana, postparto etc etc etc. El inicio de todo❤️", comentó una de sus seguidoras

