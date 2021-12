Alcalde de Colchane acusa que "el Gobierno tiró la esponja" frente a la crisis migratoria

El alcalde de Colchane, Javier García Choque, afirmó en Cooperativa que "el Gobierno tiró la esponja" frente a la crisis migratoria, porque las medidas que ha implementado en la zona norte han sido de total ineficiencia y no han logrado ni aliviar la situación de los extranjeros ni aumentar la seguridad de la población local.

García dijo que su comuna está afrontando una nueva situación de "colapso", y frente a ésta y a la falta de apoyo por parte del Gobierno Central, consideró "legítima" una movilización que inició en las últimas horas el personal de salud municipal.

La política implementada por el Gobierno "claramente no ha funcionado, porque se instaló un refugio transitorio en Colchane y otro en Huara, a cargo de una productora de eventos, y el de Huara prácticamente no fue ocupado por ningún migrante. Actualmente se están desarmando las carpas instaladas ahí".

En tanto, las que están en Colchane "son carpas que no son aptas para las bajas temperaturas y tienen una capacidad de no más de 200 personas... En las últimas semanas se han visto colapsadas; la gente migrante no quiere o no puede ingresar, algunos aducen que no les entregan alimento suficiente, que la situación de salubridad es precaria y que no cuentan con el abrigo necesario. Lo que buscan es llegar de todas maneras a Iquique, que es el lugar de destino de la mayoría", explicó García.

"TENEMOS SÓLO DOS MÉDICOS, UNO ESTABLE"

El jefe comunal indicó que la situación se agrava debido a que "el Ministerio de Salud no ha dotado de recursos especiales -médicos, paramédicos- para la atención del refugio" de Colchane.

Está a cargo la referida productora de eventos, "que no tiene las competencias necesarias, lo que hace que, necesariamente, la labor la deba asumir la Municipalidad con fondos municipales, sin recursos adicionales del Gobierno central", denunció.

García atribuyó esta situación a "falta de voluntad política o desconocimiento de lo que pasa en la región, (...) lo que, por supuesto, nos tiene molestos". Resaltó que "hoy contamos con sólo dos médicos en la comuna", y apenas uno de ellos se encuentra estable en el pueblo.

APOYO A LA ZANJA DE KAST

Javier García dijo a El Diario de Cooperativa que la situación en la frontera es de absoluto descontrol: día a día están entrando a Chile por esa zona "alrededor de 500 migrantes", entre ellos "muchos niños", adultos mayores y otras personas que lo hacen "con mucha violencia".

"Están ingresando delincuentes", no sólo "familias en busca de oportunidades", lo que afecta de modo dramático la seguridad de los vecinos. Por eso, "creemos que, en esta materia, el Gobierno ya ha tirado la esponja", enfatizó el alcalde.

En cambio, dijo "agradecer, de todo corazón, la visita del candidato José Antonio Kast, que visitó tres veces Colchane y estuvo conversando con los vecinos, con las personas afectadas, (entre ellas) con la señora Silvia Choque, que perdió todo a causa de los robos".

Consultado específicamente por la zanja que propone el republicano, García contestó: "La zanja está contruida, pero mal construida, se requiere una malla de protección y por supuesto (la apoyo); de alguna manera va a mejorar (la situación). Cualquier medida que tienda a mejorar el control de los migrantes, por cierto que a nosotros nos da mayor tranquilidad, porque no se puede vivir, lamentablemente, en una situación (como la actual) donde las casas de Colchane no tienen cierre perimitral, por una cuestión cultural".

"Cuando vemos que sólo se preocupan de la vulneración de derechos de los migrantes, ¿dónde estamos nosotros? Los derechos humanos son universales e inherentes a toda persona humana y lamentamos, de verdad, la visión que tiene la señora Michelle Bachelet, quien no se ha interesado para nada en la vulneración de los derechos indígenas de Colchane", criticó García.

"El Instituto de Derechos Humanos también ha hecho oídos sordos de la vulneración de derechos de las mujeres y adultos mayores de Colchane, que sufren a diario malos tratos, asaltos, robos, y es una situación que jamás en nuestra historia habíamos vivido", remarcó.

"Nosotros, como aymaras, somos muy respetuosos de la ley; creemos que todos debemos respetar la ley y tenemos legítimo derecho de saber quién ingresa a nuestra casa, a nuestra tierra, y quién no, pero dejar las puertas abiertas a que todos ingresen sin ningún control no garantiza la seguridad de nuestra vida ni nuestra integridad física. En ese sentido, creemos que las personas que no cumplen con la legalidad, con los requisitos necesarios para ingresar a Chile, por supuesto tienen que devolverse a su país y el Estado debe encargarse de la forma de ejecutarlo", concluyó la autoridad local.