INDH negó usar subterfugios para lograr refugio a inmigrantes venezolanos

La directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Consuelo Contreras, respondió a los informes de las cortes de Iquique y Arica que acusaron a la entidad de manipular el ingreso de 21 ciudadanos venezolanos como refugiados a nuestro país, en la frontera con Bolivia y Perú.

Contreras señaló a Cooperativa que "es totalmente falso lo que se ha informado", y enfatizó que "el Instituto no promueve este tipo de situaciones; lo que hace el Instituto es vigilar que en el territorio se promuevan, protejan y respeten los derechos humano".

Parlamentarios UDI pidieron la salida de Contreras y algunos dijeron que recurrirán a Contraloría para que investigue estas acusaciones.

Me parece bueno que los parlamentarios "vayan a la Contraloría, porque así se despeja todo... Van a poder ver que no hay nada que se desapegue de la ley", aseguró la directora a Cooperativa.

La denuncia en Tarapacá

La Corte de Apelaciones de Tarapacá acusa que el INDH aconsejó a los ciudadanos venezolanos pedir asilo, luego de que, presuntamente, la PDI rechazara -en primera instancia- su entrada a nuestro país en calidad de turistas.

"Hay una situación que ocurrió en Colchane. Había 200 migrantes en hogar de las religiosas de Pisiga (Bolivia), 20 de ellos nos señalaron, desde el mismo hogar, que querían solicitar refugio en virtud de la ley chilena. En el paso fronterizo no se les otorgó refugio, cuestión que nosotros creemos que es ilegal", enfatizó Contreras.

"Lo que nosotros no supimos nunca es que cuando los entrevistaron en el paso fronterizo, al parecer ellos firmaron una carta diciendo que no solicitaban refugio", explicó.

[Archivo: El recurso de amparo presentado por el INDH y rechazado por la Corte de Apelaciones de Iquique]

"Si hubo algún procedimiento que no se ajustara a los protocolos internos, lo vamos a investigar", señaló Contreras. (Foto/Aton)

La denuncia de Arica

En tanto, en Arica las autoridades señalan que una camioneta con el logo del INDH hizo caso omiso a una orden de Carabineros para detenerse en la frontera, permitiendo que un ex militar –que desertó del Ejército venezolano- llegara hasta el Paso Fronterizo de Chacalluta, logrando así entrar a nuestro país en calidad de refugiado.

Aquí se repite la situación del caso anterior, debido a que las autoridades señalaron que el Servicio Jesuita a Migrantes y el INDH habían presentado un recurso de amparo en la Corte de Arica que fue rechazado, al advertir que el ex militar ya había tratado de ingresar a Chile en calidad de turista.

En el caso de Arica "hay un solicitante de refugio que tenía un recurso de amparo por el Servicio Jesuita a Migrantes, al que nosotros adherimos. Él había solicitado, según su relato, en dos oportunidades refugio y se le había denegado. Por lo tanto, nosotros fuimos hasta el complejo de Chacalluta –nunca cruzó la frontera- y nos constituimos con un notario para ver si efectivamente él solicitaba refugio", aclaró Contreras.

La directora del INDH sostiene que "el llegó (al paso fronterizo) solicitó el refugio, le aceptaron el refugio, e ingresó como refugiado a Chile. En el caso de Chacalluta se nos acusa de cruzar la frontera -cosa que no ocurrió- y de haber desobedecido el 'alto' de un carabinero, que, de acuerdo al relato que me da el equipo (del INDH), tampoco ocurrió".

"Es sumamente grave"

El diputado Renzo Trisotti (UDI) calificó las acusaciones contra Contreras como "sumamente graves".

"El INDH tiene un rol sumamente importante, pero este rol debe ejercerse dentro de sus facultades, dentro de sus competencias y en estricto apego a la legalidad vigente. No adaptar las circunstancias para poder cumplir con su objetivo. Creo que es una situación sumamente grave que tiene que ser acreditada", señaló el parlamentario.

Por ello, "hemos solicitado a la Contraloría que investigue", agregó el legislador.

Consuelo Contreras aseguró a Cooperativa que "si hubo algún procedimiento que no se ajustara a los protocolos internos, lo vamos a investigar".