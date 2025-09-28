Dos delincuentes murieron tras chocar con bus en Providencia

Dos delincuentes fallecieron tras una intensa persecución policial que culminó durante la noche del domingo en un violento accidente de tránsito en la comuna capitalina de Providencia.

Los sujetos, que huían luego de intentar ingresar a una empresa, chocaron a alta velocidad contra un bus del sistema Red en la intersección de Santa Isabel con Salvador.

La colisión fue de alta energía y ocurrió cuando la micro cruzó la intersección con luz verde. El vehículo de los delincuentes, producto del impacto y la proyección, terminó chocando también contra un surtidor de bencina en una estación de servicio.

Uno de los ocupantes murió en el lugar del accidente y personal de Carabineros confirmó minutos después que un segundo delincuente falleció mientras recibía atención médica en el Hospital El Salvador.

Otros dos miembros de la banda criminal habrían participado en los hechos.

Una testigo del hecho relató la alta intensidad de la persecución, señalando que los delincuentes ya estaban en la "mira" de las autoridades: "Llegaron inmediatamente, después Carabineros, Bomberos... Hubo un fallecido de los delincuentes, otros dos heridos y otro que había arrancado", comentó.

Este fatal hecho ocurrió en la misma estación donde, meses atrás, un conductor atropelló de forma fatal a dos trabajadores.

El sector es considerado por los vecinos como una esquina "muy insegura".