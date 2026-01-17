Síguenos:
Tópicos: País | Policial | Accidentes de tránsito

Fatal accidente de tránsito en Cerro Navia deja un muerto y un herido grave

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Un automóvil que circulaba por calle Huelén perdió el control e impactó contra un árbol en el sector de Mapocho Sur, mientras Carabineros investigan las causas del accidente.

Fatal accidente de tránsito en Cerro Navia deja un muerto y un herido grave
Un fatal accidente de tránsito se registró durante la madrugada de este jueves en la comuna de Cerro Navia, dejando como saldo una persona fallecida y otra con lesiones de extrema gravedad.

El hecho ocurrió en la intersección de calle Huelén con Mapocho Sur, cuando un vehículo particular que se desplazaba de sur a norte perdió el control por causas que aún se investigan, impactando contra un árbol ubicado a un costado de la calzada.

Hasta el lugar concurrió personal de Carabineros, quienes adoptaron el procedimiento de rigor y aislaron el sitio del suceso. El comisario Nicolás Vladimiro, de la 45ª Comisaría de Cerro Navia, confirmó el deceso de uno de los ocupantes del automóvil.

"Se generó un accidente de tránsito donde el vehículo se desplazaba de sur a norte y, por razones que serán investigadas conforme a las instrucciones del Ministerio Público, pierde el control, resultando una persona fallecida", señaló el oficial.

En tanto, el segundo ocupante del vehículo fue trasladado de urgencia hasta el Hospital Félix Bulnes, donde permanece internado con lesiones de diversa consideración. Su estado de salud se mantiene reservado.

Personal especializado trabaja en el empadronamiento de testigos y en la recopilación de evidencia en el lugar del accidente, con el objetivo de esclarecer los hechos y determinar eventuales responsabilidades.

