Tópicos: País | Policial | Accidentes de tránsito

Lo Espejo: Motorista murió tras chocar contra barrera en Vespucio Sur

Publicado:
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa
En portada

Un motorista falleció tras chocar contra una barrera en la autopista Vespucio Sur, a la altura del Cementerio Metropolitano, en la comuna de Lo Espejo.

La víctima perdió el control de su vehículo la madrugada de este viernes, mientras circulaba en dirección hacia el sur.

Personal de la SIAT de Carabineros trabajó en el sitio del suceso para esclarecer la dinámica del fatal accidente.

