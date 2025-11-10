Mujer falleció en violento choque contra árbol en el centro de Santiago

Una mujer falleció producto de un accidente de tránsito registrado durante la madrugada de este lunes en la calle San Diego, a la altura de Ñuble, en la comuna de Santiago.

El hecho ocurrió cuando, por razones que se desconocen, un vehículo que llevaba al menos seis ocupantes impactó un árbol a una gran velocidad, provocando lesiones en una de sus pasajeras, quien fue trasladada al Hospital Barros Luco.

El capitán Henry González relató que "ingresa al Barros Luco el conductor y un acompañante, ambos con lesiones, donde el acompañante de este vehículo fallece en dicho nosocomio. El conductor no mantiene licencia y tampoco mantiene la documentación del vehículo, él sí mantiene rut provisorio, indicando que tiene situación regular dentro del país. En tanto el fallecido se mantiene NN".

El conductor del vehículo fue detenido y se espera que sea formalizado durante esta misma jornada.