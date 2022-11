"Aprovechan la fama de la banda": Amenazas supuestamente vinculadas al Tren de Aragua suman casi 600

Surgió este año, pero el fenómeno de las amenazas con alusión a la organización criminal venezolana Tren de Aragua sigue creciendo y ya acumula casi 600 denuncias en lo que va del 2022 en Chile.

"No tenemos años calendario para poder comparar, porque es un fenómeno con explosión este 2022", dijo el jefe de la Brigada de Investigación Criminal de la PDI de Independencia, subprefecto Javier González.

Las denuncias han sido 584, por los delitos de amenazas y exorsión cometidos mediante llamados telefónicos asociados y mensajes vía redes sociales, pero también de manera presencial, según El Mercurio.

La mayoría de los casos se concentra en la Región Metropolitana: 267, 193 de ellos con denuncias simples, 42 condicionales, cuatro de atentados y 28 de extorsión, todos contra la propiedad y personas.

Le siguen las regiones de Valparaíso y Biobío, con 42 cada una, y Maule, con 38.

El subprefecto González expuso que "muchas veces (los delincuentes) no pertenecen a este grupo llamado Tren de Aragua, pero aprovechan la fama para hacer los llamados extorsivos y tratar de obtener dinero de la gente; porque ya existe este temor de que es una banda peligrosa, que se caracteriza por no tener piedad en el actuar si no se cumple con sus demandas".

"Eso lo aprovechan precisamente para poder obtener mucho más fácil la vulneración de la víctima", subrayó.

Las amenazas y extorsiones que se realizan presencialmente suelen ser contra locatarios. "Los tipos exhiben armas y se presentan, y eso se está dando principalmente contra comerciantes, personas con negocios, donde ellos saben o entienden que pueden sacar dinero de una vez y volver después, en el tiempo, a cobrar una especie de garantía mensual para poder asegurarles tranquilidad a ellos de que los van a proteger, que es un poco el 'producto' que se vende con esto de la extorsión del Tren de Aragua".