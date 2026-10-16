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Tópicos: País | Policial

Ataque con arma blanca dejó tres estudiantes heridos afuera de liceo en Coronel

Publicado:
| Periodista Radio: Cristofer Espinoza
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa

La agresión ocurrió tras una riña registrada a la salida del establecimiento Antonio Salamanca Morales.

Ataque con arma blanca dejó tres estudiantes heridos afuera de liceo en Coronel
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Tres estudiantes resultaron heridos luego de un ataque con arma blanca registrado a la salida del Liceo Antonio Salamanca Morales, en la comuna de Coronel, Región del Biobío.

De acuerdo con los antecedentes, el hecho ocurrió luego de una pelea entre un grupo de personas.

En ese momento, un joven que portaba un cuchillo atacó a varios de los presentes, hiriendo a tres alumnos del establecimiento.

El episodio quedó registrado en un video que generó conmoción en la comunidad educativa.

Tras lo ocurrido, se activaron los protocolos correspondientes, mientras Carabineros realiza diligencias para localizar y detener al presunto responsable.

El ataque ocurrió a una cuadra de las dependencias del SLEP Andalién Costa y a aproximadamente dos cuadras de la Subcomisaría de Villa Mora.

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