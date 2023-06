Boric responde "amenazas directas" de violentistas: "No me van a intimidar"

En el marco de su tercera visita oficial a la Región de La Araucanía este viernes, el Presidente Gabriel Boric emplazó a los grupos responsables de atentados en la Macrozona Sur, y los vinculó con "amenazas directas" hacia su persona.

"Cuando aterricé en Temuco, le pregunto a una persona '¿cómo está?' y me responde 'sin novedad', y le digo que 'no me puede decir eso', porque desgraciadamente, anteayer hubo un atentado incendiario en Quepe y ayer en Curacautín, y eso nos indigna, pero también nos fortalece", planteó durante una vocería en la capital regional.

El Mandatario aseguró que estos ataques refuerzan "la unidad con la que vamos a enfrentar a quienes realizan este tipo de actos, y quiero decirlo de manera muy clara: pese a que incluso había amenazas directas, a mí no me van a intimidar, y no me cabe ninguna duda de que a las autoridades de la zona y a las comunidades pacíficas, que son las grandes mayorías de La Araucanía y el Biobío, no las van a intimidar tampoco".

"Ustedes, quienes realizan estos actos, son una pequeña minoría violenta que va a ser perseguida y castigada por el Estado como corresponde", remarcó Boric.

AHORA | Presidente de la República @GabrielBoric encabeza la inauguración del nuevo servicio de trenes Pitrufquén - Temuco https://t.co/ue3KgkanZj — Presidencia de Chile (@Presidencia_cl) June 16, 2023

Reiterando que "tratar de conseguir objetivos políticos mediante el amedrentamiento es un muy mal camino", insistió en que el país debe tener "una Ley Antiterrorista que sea eficaz y cumpla con el Estado de Derecho", pues "la actual legislación no es eficaz, entonces tenemos que mejorarla, y creo que en eso estamos todos de acuerdo".

Tras abordar el asunto con el Mandatario en la víspera, el presidente del Senado, Juan Antonio Coloma (UDI), apuntó que "lamentablemente estamos en presencia de un recrudecimiento de actos terroristas (...) de una violencia que hay que tratar sin ningún tipo de complejo", y en ese sentido, hizo ver que "en sus primeros momentos, en muchas autoridades de Gobierno hubo un cierto impedimento de decir las cosas por su nombre. Me parece bien que hoy se hablen las cosas sin complejos".

EXPECTATIVAS EN LA REGIÓN

Previo a la vocería de Boric, el gobernador de La Araucanía, Luciano Rivas, consideró que una visita del Presidente "siempre es una buena señal, más en estos tiempos, cuando hay temas como las modificaciones a la Ley Antiterrorista que, a nivel personal, llevo más de 10 años solicitando", por lo que dijo esperar anuncios respecto a ello, "así como también algo que le he pedido mucho al Presidente, que es la ley de reparación de víctimas".

Como la primera actividad del Jefe de Gobierno en la región fue la inauguración de una nueva red ferroviaria, la autoridad expresó que "estamos muy contentos de poder tener este circuito entre Pitrufquén y Temuco, pero creo que ameritan también otros anuncios en la región, y esperamos que el Presidente los vaya haciendo, como referentes al Plan Buen Vivir, que discutirá con los alcaldes de Cautín en la tarde".

Hoy inauguramos el nuevo servicio que trae de vuelta el tren a Freire y Pitrufquén, cumpliendo con el primero de los servicios del Plan Trenes de Cercanía 30-30 que anunciamos en la #CuentaPública2023.



La Araucanía fue un punto neurálgico de la red ferroviaria del sur del… pic.twitter.com/64jg6QIjJr — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) June 16, 2023

Por su parte, el presidente de la Asociación de Contratistas Forestales, René Muñoz, llamó a "dar un paso adicional en las atribuciones que tienen las Fuerzas Armadas respecto de su participación en la vigilancia y el patrullaje".

"Nuestra recomendación y planteamiento al Presidente sería que se requieren detenciones. Hay que desbaratar a estos grupos armados: hoy tenemos 10 grupos participando de este ambiente de violencia y destrucción en el sur del país", observó el líder del gremio.