Elisa Loncon, candidata al Senado: "No hay terrorismo en La Araucanía"

Elisa Loncon, expresidenta de la Convención Constitucional y actual candidata al Senado en cupo del Partido Comunista, descartó la existencia de terrorismo en la Región de La Araucanía.

"Los especialistas han determinado el tema del terrorismo. El 2013, (Ben) Emmerson fue una persona de las Naciones Unidas invitada por el ex Presidente Piñera para hacer un informe y ver el el fenómeno que se vivía, y él termina su informe diciendo que no hay terrorismo", argumentó Loncon en entrevista con CNN Chile.

Explicitó que ella comparte esa opinión: "No hay terrorismo (...) Si la Justicia lo determina (así), a mí me parece que eso es una definición de la Justicia".

Añadió que el hecho de que se invoque "la Ley Antiterrorista es distinto a que exista terrorismo. Justamente, Emmerson recomendó que se revisaran los juicios que se estaban determinando por Ley Antiterrorista".

"Lo que hay en La Araucanía es crimen organizado", agregó la académica mapuche.

"¿Y qué es lo que hay (en la Macrozona) cuando hay quema de camiones, quema de iglesias, se asesina a personas?", le contrapreguntó la periodista Mónica Rincón.

"Crimen organizado", insistió, y reiteró que si los tribunales dictan condenas por hechos terroristas, "eso es una definición jurídica".

Elisa Loncon: No comparto la estrategia de Llaitul

La exconvencional también se refirió a la figura de Héctor Llaitul, líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), actualmente preso y con una condena firme por más de 20 años de cárcel.

"Héctor Llaitul y todo el resto de los mapuche, para mí, son hermanos: son mis hermanos, tienen la misma sangre, y ellos también imaginan una vía distinta para su pueblo. (Sin embargo) hay estrategias distintas, yo no comparto su estrategia", puntualizó.

El encarcelamiento de Llaitul "la ley lo determina así y yo estoy de acuerdo con esa ley que así lo determine, pero lo que está de fondo es que el pueblo mapuche ha presentado la vía política y no ha sido escuchada, y eso es lo que conduce a que otros tomen otras vías", violentas.

Dicho eso, "para nada se justifica la violencia, el crimen organizado. Nosotros estamos por la vía democrática", remarcó.