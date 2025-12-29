Gobierno ingresó proyecto que reconoce y compensa a víctimas de la violencia en el sur

El Gobierno ingresó esta jornada al Congreso un proyecto de ley que reconoce, califica y repara a las víctimas de violencia en la zona sur del país.

La iniciativa comenzará su carrera legislativa en el Senado, y su presentación cumple con una de las principales recomendaciones entregadas por la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento, a fin de abordar hechos violentos ocurridos desde 1990 a la fecha en las regiones del Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos.

En este escenario, la propuesta establece un marco legal con miras a reconocer, calificar y reparar -si corresponde- a "personas afectadas por acciones de violencia relacionada con el conflicto intercultural y territorial" en las zonas mencionadas.

En concreto, el proyecto define el concepto de violencia y amplía su alcance más allá de hechos tradicionalmente asociados a la denominada violencia rural, incorporando también expresiones de violencia institucional, así como impedimentos a la libre circulación y desarrollo de actividades educacionales, económicas, religiosas o espirituales.

En consecuencia, establece la reparación de las víctimas por afectaciones físicas, psíquicas, patrimoniales, culturales y sociales, "cuyas soluciones trascienden la compensación económica e incluyen acciones de reposición de actividades sociales e intervenciones colectivas de contención y prevención de la violencia, así como iniciativas de concientización, memoria, promoción del diálogo y fortalecimiento de la convivencia", explicó el Ministerio del Interior en un comunicado.

Asimismo, la iniciativa propone crear una comisión que califique la condición de víctima; implementar un programa que coordine y ejecute acciones de atención, acompañamiento y reparación integral; y establecer un catastro oficial para inscribir a quienes califiquen como afectados.

Para nueva relación entre Estado y pueblo mapuche, "es indispensable reconocerlas"

"(La Comisión para la Paz) trabajó firmemente para proponer medidas que permitan establecer una nueva relación entre el Estado y el pueblo mapuche. Y, tal como fue anunciado en su momento, para esto es indispensable el reconocimiento de las víctimas de la violencia en la zona", dijo el ministro del Interior, Álvaro Elizalde.

El subsecretario de la cartera y exencargado gubernamental de la Comisión, Víctor Ramos (FA), afirmó que "todavía se tiene mucho por mejorar en la manera en que el Estado le da una respuesta íntegra a las víctimas. Este proyecto se hace cargo de esa deuda".

"Organiza de mejor manera las ayudas, integra e incluye a todas las personas independientes de su origen o al pueblo al cual pertenezcan y permite, al mismo tiempo, cumplir con los estándares de derecho que se ajusten a lo que nuestra Constitución y nuestras leyes exigen", agregó Ramos.