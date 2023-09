Orrego indignado por nueva quema de micros: "Merecen estar en la cárcel"

El gobernador metropolitano, Claudio Orrego, expresó su molestia por los ataques "sistemáticos" en las inmediaciones de colegios emblemáticos, después de que encapuchados y "overoles blancos" quemaran dos micros afuera del Liceo de Aplicación este jueves.

"Me produce mucha rabia e indignación no solamente que un grupo de antisociales -porque eso es lo que son- se dedique a quemar la infraestructura que le sirve a los más pobres de la ciudad, sino que además queden impunes", manifestó en El Diario de Cooperativa.

La autoridad señaló que "ya es grave que ocurra una vez, pero que ocurra sistemáticamente sin tener a nadie ante los tribunales resulta indignante. Yo sé que el ciudadano común cuestiona el Estado de Derecho, (porque) ¿cómo puede ser que ni la Fiscalía, ni las policías, ni las comunidades escolares identifiquen a personas que merecen estar en la cárcel?".

"Me he preguntado muchas veces qué pasaría si alguien entra con un arma de fuego a un liceo; me imagino que toda la comunidad dirá que lo saquen, porque no puede andar con eso. Bueno, una bomba molotov está regulada en la ley de control de armas, es un arma, puede generar daño a las personas, y sin embargo, tenemos personas que se meten con ellas sistemáticamente a algunos liceos de Santiago, y pareciera que no pasa nada. A mí me cuesta entenderlo", enfatizó Orrego.

En ese sentido, llamó a acelerar la tramitación del proyecto de ley del Gobierno que entrega a los gobernadores la facultad de la prevención del delito, al menos mientras sigan trabajando en paralelo a los delegados regionales: "Hemos invertido muchos recursos, 80 mil millones de pesos en seguridad: cuarteles de la PDI, vehículos blindados para Carabineros, ahora vamos a aprobar un helicóptero, tecnología, alarmas comunitarias, iluminación pública, y sin embargo, no tenemos ninguna atribución formal. Eso tiene que terminar", sentenció.

Por su parte, la delegada presidencial metropolitana, Constanza Martínez, dijo condenar "categóricamente los hechos de violencia inaceptables" reseñados, que afectaron "gravemente el sistema de movilidad de nuestra región".

"Hemos estado durante toda la mañana trabajando coordinadamente junto con Carabineros y la Municipalidad, pero también hemos desarrollado un trabajo más a largo plazo desde la Subsecretaría del Interior, en coordinación con el Ministerio de Transporte, de forma de establecer protocolos de quema de buses que hagan que podamos actuar rápidamente y evitar lo más posible los daños colaterales que pueden producir estos graves hechos", explicó.

La funcionaria de Gobierno admitió, sin embargo, que "es necesario buscar investigaciones más profundas que den con los responsables y no solo queden en hechos aislados que pueden ser reaccionados (...) No descansaremos hasta poder dar con aquellas personas que han cometido estos hechos delictuales y por lo mismo nos vamos a querellar para poder perseguir a todos quienes resulten responsables", sentenció.

HASSLER ORDENÓ MEDIDAS DISCIPLINARIAS Y ACCIONES JUDICIALES

Posteriormente, la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler (PC), coincidió en que "la violencia de estos grupos aislados que interrumpe la vida y el proceso educativo es inaceptable".

"Ante lo ocurrido en las afueras del Liceo de Aplicación (que estaba en clases), hemos solicitado la actuación de Carabineros para restablecer el orden público, y he instruido que se tomen todas las medidas disciplinarias contra los responsables", publicó en redes sociales, agregando que además implementará acciones judiciales para que este ataque"no quede en impunidad".

GOBERNADOR BUSCARÁ LA REELECCIÓN: "HAY MUCHO POR HACER"

Por otro lado, Orrego confirmó que irá a la reelección el próximo año, relevando que "nos tocó un periodo más corto" ya que la pandemia obligó a postergar las primeras votaciones de gobernadores regionales.

"Creo que para poder hacerse cargo de la Región Metropolitana y la ciudad de Santiago en un cargo nuevo, en una institucionalidad nueva, tres años y medio es muy poco, y hay muchos proyectos: están los parques metropolitanos Cerro Chena, Cerro Renca; el Mapocho Pedaleable; el Parque Ortuzano; por supuesto, la nueva Alameda que estamos impulsando, en fin", planteó.

"Hay tanto por hacer -insistió- que tres años y medio se han hecho poco, así que vamos a pedir a la gente que nos renueve la confianza a fines del próximo año".