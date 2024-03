Abuso sexual: Ministerio de la Mujer ofreció representar a víctima del alcalde de Laja

La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, comentó este martes el video que captó al alcalde de Laja, Roberto Quintana, abusando de una funcionaria de la municipalidad.

"Como Ministerio de la Mujer y Equidad de Género queremos señalar, en primer lugar, que repudiamos estos hechos de violencia contra las mujeres. En segundo lugar, que todas las mujeres que sufren delitos que tienen que ver con violencia de género pueden encontrar acogida y representación en nuestro Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género (Sernameg). Para eso no tenemos requisitos de condición socioeconómica, de lugar donde estén ubicadas y menos aún de quién es el agresor", dijo la secretaria de Estado.

Agregó que "en agosto empieza la vigencia de la Ley Karin, que fue inspirada en el caso de una enfermera que fue víctima de un brutal acoso laboral también ha contado con nuevas disposiciones respecto de las autoridades locales electas y, en ese sentido, simplifica el proceso de destitución una vez hay una condena".

El video difundido públicamente hoy, que data de agosto de 2021 y es parte de una investigación penal contra Quintana por el delito de abuso sexual, muestra al alcalde dándole besos a la víctima en 14 oportunidades, pese a que ella le pedía "por favor" que no insistiera.

La audiencia judicial contra el jefe comunal está fijada para el próximo 19 de abril.

ALCALDE GUARDÓ SILENCIO ANTE CONCEJALES

El tema fue tratado en la sesión del Concejo Municipal celebrada esta mañana.

"No olvidemos que acá está involucrado un jefe, una funcionaria y una institución. De hecho, las pericias se realizaron acá en la municipalidad, no en su casa. Si hubiera sido su casa, no hubiera sido nunca materia del Consejo Municipal probablemente, jamás, pero se realizaron acá en la municipalidad", dijo el concejal Nelson Rozas.

Su homólogo Patricio Villalobos expresó que "es fuerte y doloroso ver imágenes que causan tanto daño a una mujer".

"Solidarizo con las mujeres afectadas que sufren de acoso sexual y abuso de poder. Estas son conductas totalmente condenables. Espero que la Justicia haga su labor lo más rápido posible. Alcalde, esto lo dejo en las manos de la justicia", añadió.

Pese a la interpelación de los concejales, Quintana decidió no referirse al caso en la sesión: "Mis abogados se contactaron en la mañana conmigo y esto está en un proceso todavía que recién comienza ahora en abril; por lo tanto, no puedo referirme si hay un proceso judicial pendiente", adujo.