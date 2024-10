Denunciado por violación, Monsalve contó a Boric que había revisado las cámaras del hotel

En una larga comparecencia que se extendió por aproximadamente 50 minutos, el Presidente Gabriel Boric confirmó que el martes 15 de octubre supo de la denuncia por violación contra el entonces subsecretario del Interior Manuel Monsalve; reveló que éste le dijo que había revisado las cámaras de seguridad del hotel donde habría llegado con la mujer que lo acusó, e indicó que le pidió la renuncia ayer, jueves 17.

El escándalo se conoció públicamente en la víspera, cuando la portada de La Segunda reveló que la Fiscalía Centro Norte lo investigaba desde el lunes 14 de octubre por abuso sexual. Luego, un artículo de La Tercera detalló que la denuncia era por violación y quien la presentó fue una mujer de 32 años, asesora de la Subsecretaría del Interior.

Poco después de las 14.30 horas, Monsalve hizo una comparecencia en La Moneda donde comunicó que renunciaba al cargo para "defenderse y demostrar su inocencia".

Más tarde, la ministra del Interior, Carolina Tohá, reveló ante los periodistas que ella y el Presidente supieron el martes de la denuncia y que aquel día, por la noche, tras una reunión del subsecretario con Boric, se tomó la decisión de darle tiempo para que viajara a la Región del Biobío para hablar con su familia.

Hoy, en una actividad en Lampa, el Mandatario respondió sin límite de tiempo a todas las preguntas de los periodistas sobre la cronología de los hechos que llevaron a la dimisión de Monsalve.

Incluso retó, un par de veces, a asesores que le pidieron detenerse: "Tengo la tranquilidad de no estar ocultando nada", aseveró.

Reunión con Monsalve la noche del martes

"Respecto del contenido de la denuncia realizada en contra de Manuel Monsalve, quiero ser muy claro en esto: yo no tuve información respecto de los detalles que han ido trascendiendo en los medios de comunicación. Como lo ha señalado la ministra Tohá, la ministra supo una denuncia por presunta violación y abuso sexual el día martes en la tarde. Dado la gravedad de la misma, la ministra Tohá procedió a comunicármelo", afirmó Boric.

El Mandatario sostuvo que ese mismo martes "cuando la ministra me la comunica, yo cito al subsecretario Monsalve a mi oficina. El subsecretario Monsalve en ese momento se encuentra en el Congreso en Valparaíso. Antes de esto no teníamos ninguna noticia ni indicio de este caso".

Añadió que "llega (Monsalve) en la noche a La Moneda. En esta reunión el subsecretario me indica que no estaba en conocimiento que existía una denuncia. Como la ministra Tohá me había informado anteriormente que la denuncia existía -posteriormente supimos que la denuncia esta había presentada, como todos saben hoy día, el día lunes 14-, instruyo inmediatamente que se recaben todos los antecedentes en respeto de la ley respecto del carácter de la denuncia para poder tomar las decisiones correspondientes".

"A su vez, le digo al subsecretario Monsalve que debe ponerse inmediatamente a disposición de la PDI y del Ministerio Público y colaborar en todo lo que exija la investigación. Esa misma noche, martes en la noche, el subsecretario entrega su celular a la PDI y se pone a disposición", señaló.

"Me comentó ese martes en la noche que él había revisado las cámaras del hotel"

Según una publicación de La Tercera, Monsalve envió a personal de Inteligencia de la Policía de Investigaciones (PDI) a buscar las cámaras del hotel en que reside durante la semana y que -según la denunciante- habría sido el lugar en que fue atacada.

Ante esta revisión de cámaras, la Fiscalía investigará al ahora exsubsecretario también por obstrucción a la investigación y además una eventual infracción a la Ley de Inteligencia, de acuerdo con el mencionado medio.

Requerido al respecto por los periodistas, Boric reconoció que "el subsecretario Monsalve me comentó ese martes en la noche que él había revisado las cámaras del hotel".

"Después, los detalles del caso no corresponde contarlos a mí, me imagino que todos lo entenderán, yo además es solamente una versión creo que no corresponde que dé esos detalles", apuntó.

"En lo humano esto es devastador, porque todos quienes tratamos con el subsecretario Monsalve valorábamos el trabajo que estaba haciendo en seguridad, pero no es momento de hacer loas. Sería de muy mal gusto e impropio", planteó Boric. (Foto: ATON)

Sobre esto mismo, comentó que "si hubo alteración de prueba, de si hubo obstrucción a la justicia, no tengo ningún conocimiento de aquello. Eso es lo que se tiene que investigar".

"Entiendo que la PDI realizó un peritaje en el restaurante en el que asistieron, también en el hotel, que se constituyeron en la pieza del hotel, que hay testigos en todas las líneas", complementó.

Y remarcó: "Desconozco cuándo (el militante PS revisó las cámaras), desconozco cómo, más que lo que me dijo el subsecretario Monsalve ese día en la noche es que había revisado las cámaras y había visto en las cámaras que había llegado con esta persona. Quería ver en qué estado había llegado. Si hubo manipulación de pruebas, no tengo ninguna información".

"Los antecedentes los recabamos el miércoles y el jueves se le pide la renuncia"

Boric aseguró que "los antecedentes" de la denuncia contra Monsalve "los recabamos con la mayor celeridad posible durante el día miércoles y el día jueves se le pide la renuncia".

Consultado por qué esperó hasta el jueves para pedir la renuncia al subsecretario, respondió que, sin tener detalles de la denuncia, y encontrándose "conmocionado", consideró "que era irresponsable decirle en el mismo momento: 'Usted se va'".

"En lo humano es devastador"

"En lo humano esto es devastador, porque creo que todos quienes tratamos con el subsecretario Monsalve valorábamos el trabajo que estaba haciendo en el cargo de la seguridad", afirmó el Jefe de Estado al abordar la situación que aqueja al ahora exfuncionario de Gobierno.

De todas maneras, Boric afirmó que "ahora no es momento de hacer loas del exsubsecretario, porque está en medio de una investigación y creo que ante una denuncia de una persona que es víctima, lo tiene que probar la justicia, hablar de lo que nos duele de quien es acusado sería de muy mal gusto e impropio".

El Presidente también analizó las críticas a su administración por la forma en que se anunció la situación de Monsalve, aclarando que "no ha habido ni habrá ningún ánimo de tapar, de esconder, de obstaculizar algo tan grave como esto".